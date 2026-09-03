Pinar del Río: La ciudad de los portales

Pinar del Río se define por un elemento arquitectónico que es, a la vez, refugio y escenario: el portal. Su arquitectura, marcada por un eclecticismo funcional, define el paisaje de arterias principales como la calle Martí. Aquí, las columnas no son simples adornos neoclásicos; son estructuras vitales que ofrecen refugio contra el intenso sol y las lluvias del occidente cubano, creando una galería urbana continua que protege al transeúnte.

En la actualidad, el portal pinareño ha trascendido su valor estético para convertirse en el epicentro de la convivencia y la supervivencia diaria. Su uso se divide en dimensiones fundamentales para la identidad local. Funciona como la «sala» extendida de la casa. Es el lugar por excelencia para el sillón de mimbre y el encuentro espontáneo entre vecinos.

Es el principal escaparate del emprendimiento local. Bajo su sombra han florecido cafeterías, puntos de venta de artesanías y servicios de cuentapropismo. Actúa como un regulador térmico y social que permite que la vida pública no se detenga, sin importar las inclemencias del tiempo.

Esta simbiosis convierte a Pinar del Río en un salón de reuniones a cielo abierto. El portal es el corazón donde la historia de sus columnas sostiene el dinamismo económico y social del presente.