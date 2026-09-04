Pinar del Río de cumpleaños

El próximo 10 de septiembre arribaremos al aniversario 159 del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río, sin grandes pretensiones, por la austeridad que imponen los tiempos, desde el Consejo de la Administración Municipal (CAM) se concibió un programa de actividades para la conmemoración de la efeméride.

Yordan Ramírez, intendente del territorio informó que realizarán el tradicional desfile cívico desde el parque Martí, sitio fundacional de la urbe, hasta el Independencia.

Llegar hasta los barrios con propuestas culturales, realizar movilizaciones para recuperación de espacios públicos, saneamiento y reparación de áreas comunes y fachadas. Inaugurarán una Solinera en el consejo popular Ceferino Fernández y un hogar de alimentación comunitaria, en La Guabina.

El teatro José Jacinto Milanés será el escenario para una gala cultural en homenaje a la ciudad, con talento local; la realización de matutinos especiales en centros de trabajo y estudiantiles, para socializar detalles históricos sobre la conformación del poblado y su posterior evolución también se concibió como parte de las actividades.

El mejor homenaje a este entramado urbano que habitamos, es el cuidado constante del mismo y que quienes transitamos sus calles, a pesar de la dureza de los tiempos, preservemos el alma blanda, para que la sensibilidad hienda en ella y deje germinar la bondad.

Tomado de Periódico Guerrillero