Inicia campaña de frío en los cultivos varios

Con un plan de siembra de 45 500 hectáreas, la campaña de frío en los cultivos varios está prevista a iniciar, de manera oficial, este sábado en toda la provincia.

De acuerdo con Reynaldo Prieto Fariñas, jefe del departamento agrícola en la Delegación Provincial de la Agricultura, prevén plantar más de 15 000 hectáreas de viandas, 9 000 de hortalizas, unas 360 de frutales y más de 20 000 de granos.

Precisó que el proceso de contratación tuvo como premisa recorridos por los territorios encabezados por las autoridades de la provincia y del sector, en los que se discutió la cifra con productores, cooperativas y delegaciones.

Explicó que la campaña será muy difícil en cuanto a recursos, sobre todo por el combustible y los pesticidas, por lo que dependerá, en gran medida, del empeño y el compromiso de los productores, el uso de fuentes renovables de energía y de la tracción animal.

En relación con la semilla, refirió que buscan una estrategia adecuada para lograr la vinculación de la semilla agamica en el caso de las viandas, y con el resto de la simiente realizan un balance a partir de la situación de los frigoríficos para cumplir lo establecido, especialmente con el tomate, el pimiento y el pepino.

Con respecto al plátano, dijo que, aun con la producción de la biofabrica no es suficiente para el plan de la campaña, aunque sí permite desarrollar las variedades que hace potenciar el cultivo, por lo que reconocen el importante trabajo de recuperación que hace la entidad para cumplir con la tecnología del método extradenso.

Tomado de Periódico Guerrillero