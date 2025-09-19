Pinar del Río: Comité Provincial del Partido aprueba movimiento de cuadros

El Pleno del Comité Provincial del Partido Comunista en Pinar del Río aprobó varios movimientos de cuadros de su buró ejecutivo.

Liberación de Yusmailyn Martínez Abreu por promoción para el Comité Central del Partido.

Traslado de Aliuska Pérez Carballo para atender la actividad política ideológica.

Promoción de Yudalis Rodríguez Castro para atender la actividad de los servicios.

El Pleno del Comité Provincial del Partido en Pinar del Río, aprobó la liberación de la compañera Yusmailyn Martinez Abreu, como integrante del buró para atender la actividad política ideológica, a quien en reconocimiento a su labor, se promueve para ocupar otras responsabilidades en el Comité Central de la organización política.

A su vez, el Pleno, decidió trasladar para el mencionado cargo a Aliuska Pérez Carballo, miembro del buró que hasta la actualidad atendía la actividad de los servicios, y para atender esta tarea promovió a Yudalis Rodriguez Castro, quien se desempeñaba como primera secretaria en el municipio de Pinar del Río.

Todas las compañeras son graduadas de nivel superior, han cursado estudios y entrenamientos de preparación; y poseen una destacada trayectoria como cuadros del Partido, desde la base hasta los niveles superiores, en los casos de Aliuska y Yudalis, también acumulan experiencias en el cumplimiento de responsabilidades en la UJC.

Los integrantes del Comité, reconocieron la labor desplegada por cada una ellas, en su desempeño, al igual que destacaron sus méritos y cualidades para continuar impulsando las tareas del Partido y la Revolución.

El Pleno, en el que también se brindó una actualización sobre los principales problemas que afectan a la población, entre ellos, los relativos al servicio de agua y el déficit de energía eléctrica, así como las acciones previstas para enfrentarlos, estuvo presidido por la compañera, Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido y su Primera Secretaria en la provincia.