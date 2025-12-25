La provincia de Pinar del Río cierra el año con unos 65 megawatts (MW) en energía solar fotovoltaica instalada, como parte de la estrategia nacional hasta 2030 para disminuir la dependencia de combustibles fósiles.

Dos parques solares con capacidad de generación de 21.8 MW fueron sincronizados al Sistema Eléctrico Nacional en este año, uno en la zona conocida como La Barbarita, en el municipio de Consolación del Sur, y otro en La Lucila, en el territorio cabecera.

Además, un enclave de cinco megawatts en La Ceniza, en Pinar del Río, asociado a un donativo chino.

Pablo Pérez San Jorge, director de la Empresa Eléctrica de Vueltabajo, explicó que a esos tres se suman los ocho existentes antes de 2025, de menor generación y que aportaban unos 18 megawatts.

Ko que tenemos hoy en el horario diurno es prácticamente lo que sale de los parques; y ya se construye otro de 21.8 MW en Puerta de Golpe, Consolación del Sur, que debe concluirse a finales de enero o principios de febrero, detalló.

Y las labores avanzan allí con la participación de trabajadores de varias empresas, que han ganado en experiencia en el levantamiento, montaje y puesta en marcha de esas instalaciones.

Asimismo, aseveró que se encuentra proyectada la construcción de otro con igual capacidad en el municipio de Sandino.

Recientemente el Buró Provincial del Partido reconoció el intenso quehacer y el esfuerzo de los trabajadores de la construcción y del sector eléctrico, junto a colectivos de otros organismos y entidades en la ejecución de esas importantes obras.

