La integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en Pinar del Río, Yamilé Ramos Cordero, reconoció el esfuerzo gigantesco de los trabajadores que han intervenido en la proyección y montaje de los parques fotovoltaicos ejecutados este año en la provincia.

En acto provincial por el triunfo de la Revolución Cubana, efectuado en el Parque Antonio Sánchez Díaz, expresó satisfacción por celebrar la efeméride «en un escenario que representa el esfuerzo, sacrificio y laboriosidad del pueblo, unido a la voluntad política del gobierno revolucionario de plantear soluciones a nuestros más urgentes desafíos».

En 2025, Vueltabajo sincronizó con el Sistema Electroenergético Nacional dos parques de 21.8 MW y uno de 5 MW; mientras, continúa el montaje de un tercero de 21.5 mw.

«Resaltamos las difíciles condiciones en que tuvieron que desplegar su labor, donde no importó, las condiciones climáticas adversas, como el sol radiante y las lluvias que entorpecieron jornadas y dificultaron las condiciones del terreno. Estas constituyeron impulso y no limitaciones para concretar la proeza de este colectivo laboral», enfatizó Ramos Cordero.

En nombre de sus trabajadores, recibieron los reconocimientos Pablo Pérez San Jorge, director de la Empresa Eléctrica en el territorio y Biadermil Piñeiro Portales, director de la Empresa de la Construcción.

En la conmemoración por el Primero de Enero, entregaron a varios trabajadores y jóvenes el carnet que los acredita como militantes del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, respectivamente.

Tomado de Radio Guamá