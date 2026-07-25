Pinar del Río: gala cultural rendirá tributo a la gesta del Moncada

El emblemático teatro José Jacinto Milanés, de esta ciudad, acogerá hoy en la noche una gala cultural por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Un elenco ciento por ciento pinareño rendirá tributo a la acción militar de aquel 26 de julio de 1953, cuando un grupo de jóvenes, con Fidel Castro Ruz al frente, decidió cambiar el futuro de Cuba.

Se prevé la presentación, entre otros, del cuarteto Vocal Universo, la solista Ana Cristina Pozo, el quinteto de saxofones Arsis; así como la interpretación por varios actores de obras de escritores locales.

Dirigida por Doris Méndez, la velada será un recorrido por géneros musicales como la trova y contará con la presencia de bailarines.

Foto: Omara García Mederos

Tras un remozamiento reciente que incluyó acciones en techos, butacas, platea, enchapes de madera de las paredes y restauración de objetos patrimoniales, el “José Jacinto Milanés” exhibe ahora un nuevo rostro.

Por cuarta ocasión Pinar del Río es sede de las actividades por el Día de la Rebeldía Nacional, festejo central que, como las dos últimas veces, tendrá lugar en la Plaza de la Revolución.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias