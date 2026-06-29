Pinar del Río: en mantenimiento constructivo quirófano del hospital pediátrico

Desde el pasado 8 de junio el salón de operaciones del hospital pediátrico Pepe Portilla es sometido a un proceso de mantenimiento constructivo, teniendo en cuenta su deterioro.

La doctora Annie Marien Romero, directora de la institución, explicó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que las empresas privadas «Construcciones y reparaciones Morejón» y «Marin’s Drywall», ambas de la provincia, tienen a su cargo los trabajos.

Incluyen la reparación de los falso techos del quirófano y del pre y post operatorio debido a filtraciones; además de la iluminación, montaje e instalación de tres lavamanos nuevos y mantenimiento del sistema de clima, apuntó.

La empresa privada D’ Rojas donó al pediátrico dos splits de una tonelada cada uno- dijo-, como parte de la cooperación con un centro asistencial arribante este año a su centenario, celebración que prevé su acto central el 30 de septiembre venidero, y que ha motivado otros mantenimientos.

Detalló que las labores actuales demandaron el reajuste de los servicios quirúrgicos pediátricos, asumidos ahora en su mayoría por el hospital provincial León Cuervo Rubio.

Y en el hospital Abel Santamaría Cuadrado se realizan las operaciones vinculadas a Neonatología, Ortopedia y Oftalmología a partir de la existencia en esa institución de los instrumentales requeridos, puntualizó Romero.

Disponemos de forma permanente, desde el 8 de junio, de una ambulancia para el traslado de los pacientes hacia esos centros, destacó la directora del «Pepe Portilla».

Asimismo, en el pediátrico se creó un salón en la terapia intenisva para los casos de emergencia, que son los que no se pueden trasladar; pero no hemos tenido ninguno hasta ahora, dijo.

Tras concluir el mantenimiento constructivo corresponde un proceso minucioso de esterilización del salón con soluciones antisépticas, de cara a su utilización, refirió.

Esta será una de las obras a inaugurar en Pinar del Río en saludo al 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, festejo que tendrá en esta provincia su acto central nacional.