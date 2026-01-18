Los 67 jóvenes que reeditaron la entrada de la Caravana de la Libertad a Pinar del Río, aquella noche de 1959, lo hicieron con Fidel Castro en el corazón; y no podía ser de otra manera en el año de su centenario.

Forjador de los grandes horizontes que se abrieron para la juventud cubana y el que depositó en ella siempre su confianza absoluta, el Comandante en Jefe es el principal protagonista de la unidad del pueblo y conductor de sus heroicas victorias, aseguró Leyanis Carmona Díaz, primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Foto: Rafael Fernández Rosell

Su ejemplo, ideas y legado son fuentes de inspiración permanente y de enseñanzas para las presentes y futuras generaciones, destacó en la intersección de la calle José Martí y la avenida Rafael Ferro, en la ciudad cabecera, el mismo sitio donde hace 67 años el líder de la Revolución se dirigió por primera vez a los pinareños.

Si la Generación del Centenario no dejó morir al Maestro, la nuestra y las que vendrán somos las responsables de no dejar morir jamás a Fidel, refirió en acto efectuado ante vueltabajeros de todas las edades en el que también se rindió tributo a los 32 combatientes cubanos caídos el pasado 3 de enero como consecuencia de la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela.

Hoy son otros los barbudos, pero nos impulsa la firme y certera convicción de que el pueblo cubano vencerá, apuntó Carmona Díaz e insistió en que en esta hora del recuento le corresponde a los jóvenes y al estudiantado participar activamente en cada proyecto que se traduzca en bienestar del pueblo.

El año que concluimos fue de resistencia y aprendizaje, de seguir viendo en cada jornada otro Moncada que asaltar, otro Girón que ganar, en medio de duras amenazas que procuran reconquistarnos y doblegar la voluntad de siempre vencer, destacó.

Como aquel 17 de enero, los caravanistas de hoy recorrieron el trayecto desde el municipio de Los Palacios hasta la urbe capital, donde fueron recibidos por el pueblo; y en el acto de recordación ingresaron varios jóvenes a las filas de la UJC.

Para Jennifer González, estudiante del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Federico Engels, son tiempos de apoyar la obra construida desde el primero de enero de 1959 y para eso el país cuenta con las nuevas generaciones.

Sobre una rastra convertida en tribuna improvisada habló aquella noche Fidel a los lugareños, ocasión en la que les explicó los grandes desafíos que enfrentaría la Revolución en lo adelante.

Por más de dos horas se refirió, además, a las medidas del gobierno para cumplir el Programa del Moncada, desmintió las calumnias de la prensa extranjera para desacreditar a la Revolución y manifestó sus deseos de actuar para sacar a la región de la miseria y el abandono.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias