Pinar del Río: ¡La lucha no ha cesado!

Compañeras y compañeros

Querido pueblo pinareño

A las cubanas y cubanos, nos ha distinguido siempre, el eterno compromiso con nuestra historia. Hoy rendimos homenaje a todos los héroes y mártires de la Patria, y de manera especial, a los protagonistas de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de Julio de 1953, y al Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, quien con su liderazgo, forjado en la acción y el pensamiento, sigue siendo nuestro escudo e inspiración.

Ellos, como Martí, vindicaron a Cuba, y nosotros, la seguimos vindicando, en esta lucha que no ha cesado, ni cesará jamás, hasta la victoria siempre.

De los participantes en aquella gesta heroica, más de 40 eran pinareños, 16 cayeron gloriosamente abonando con su sangre generosa la senda del triunfo, 3 de ellos perecieron en el combate y otros 13 fueron vilmente asesinados, por la dictadura batistiana.

De los caídos, dos nacieron en este municipio pinareño, José Antonio Labrador Díaz y Lázaro Hernández Arroyo, de quienes hace dos años, en una obra escultórica de mármol, se eternizaron sus imágenes, en la Plaza 26 de Julio de la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca.

Como expresó, nuestro Líder Histórico, Fidel Castro Ruz: … ellos no están, ni olvidados, ni muertos, viven hoy más que nunca…

Siempre seremos consecuentes con el legado histórico; aquí está el espíritu, de aquellas mujeres legendarias, de las gloriosas capitanas del Ejército Libertador, Isabel Rubio, Adela Azcuy, Regla Socarrás, Catalina Valdés y Luz Noriega, que de solo imaginarlas en la manigua combatiendo, nos llaman a seguir luchando. Aquí está el ejemplo del Comandante Pinares, de los combatientes del Moncada y la Sierra, del 13 de Marzo, del Frente Guerrillero de Pinar del Río, de los Hermanos Saiz y Los Malagones.

Constituye un alto honor y compromiso, celebrar en esta Plaza Provisional de la Revolución, el acto provincial por el 26 de Julio, justamente, cuando se cumplen 25 años, de que el Comandante en Jefe, compartiera en este lugar, con los pinareños, la sede nacional por la gesta del Moncada, en el año 2000, y 17 años después, también lo hiciera, el General de Ejército, Raúl Castro Ruz.

De aquel día, memorable para todos, ante las agresiones del imperio y sus nuevos planes contra Cuba, anunciados por el entonces candidato presidencial de Estados Unidos, recordamos, las advertencias de Fidel: ¨Nuestra batalla de ideas no cesará mientras exista el sistema imperialista, hegemónico y unipolar, convertido en azote para la humanidad y amenaza mortal para la supervivencia de nuestra especie”

Ese mismo imperio, que con total desvergüenza, incluye a Cuba en la lista de los países que supuestamente patrocinan el terrorismo, con todos los daños que eso provoca a la economía y la sociedad; gobierno, que hace solo unos días, de manera pérfida y ruin, fue capaz de apuñalar con saña repugnante, los sueños infantiles de las niñas del equipo de softbol de 9 y 10 años de edad del municipio La Palma, negando el derecho de participar en una competencia internacional en Puerto Rico.

Pinareños.

En esta mañana, especial para todos, compartimos con alegría y entusiasmo renovador, la satisfacción de conmemorar el aniversario 72 de la epopeya del 26, en este municipio, territorio que mereció la sede por el Día de la Rebeldía Nacional, por el esfuerzo, sacrificio, protagonismo de su pueblo y unidad en torno a las tareas y procesos de la Revolución.

Igualmente, reconocemos en este momento a los municipios de Guane y Los Palacios, territorios que por sus resultados estables en los últimos años, recibieron la condición de destacados.

¡A todos muchas felicidades!!!

Foto: Rafael Fernández Rosell

Compatriotas de toda la provincia:

Frente a los problemas que atraviesa la nación, entre ellos, carencias de alimentos, agua, medicamentos, recursos para la construcción, transporte, combustibles y energía eléctrica, las que se agravan en el contexto actual; se multiplicó el esfuerzo y la voluntad del pueblo, para superar las deficiencias propias y alcanzar los objetivos y prioridades de la Revolución.

Estamos conscientes que estas grandes dificultades que atravesamos, podemos superarlas, ahí están las enseñanzas, la obra y el ejemplo de nuestros consagrados y valerosos combatientes de la Revolución Cubana en la Sierra y el llano, de la Lucha Contra Bandidos, de Girón, y de las misiones internacionalistas en otras tierras del mundo; (algunos de ellos nos acompañan hoy aquí), incluidos fundadores de nuestro Partido Comunista de Cuba, ahí está la obra de nuestros trabajadores y estudiantes, ahí están las victorias de la Revolución, frente al oprobio de antes del primero de enero de 1959.

El analfabetismo, del 30% se redujo a cero, de solo 33 mujeres con título universitario, hoy somos decenas de miles en todos los sectores, de solo un pequeño centro universitario, que no llegó a graduar ningún estudiante, hoy existen dos grandes universidades, que cada año gradúan más de 2 mil nuevos profesionales de 54 carreras.

Durante el curso que concluye se alcanzó la mayor cifra de graduados con títulos de oro y premios al mérito científico. Universidades que durante esta etapa han enfrentado un riguroso proceso de acreditación institucional que ha fortalecido todas sus capacidades para continuar poniendo ciencia, ética y patriotismo al servicio y desarrollo de la sociedad, con un reconocido protagonismo de los jóvenes y sus líderes estudiantiles, la Federación Estudiantil Universitaria siempre está al frente de todas las batallas.

La esperanza de vida, de 53 años hoy es de 79, de solo 243 médicos, hoy son más de 4 mil 300 y 1416, de ellos, forman parte de la colaboración médica internacional en 38 países; la mortalidad infantil de 60,5 por cada mil nacidos vivos, hoy es de 4.4.

Los programas económicos y sociales, seguirán contribuyendo al bienestar del pueblo, muestra de ello son las decisiones de nuestro Gobierno Revolucionario y la Asamblea Nacional del Poder Popular, con el incremento de las pensiones a jubilados, una medida que requirió de un tiempo para crear las condiciones necesarias y beneficiará a más de 64 mil 300 pinareños; el total del país supera el millón 300 mil.

El 83 % del presupuesto en la provincia se destina a los sectores de educación, salud, cultura y deportes, otro 3,6 % a la asistencia social, que representa, más de 262 millones de pesos; pero no basta con destinar financiamientos y voluntad, tenemos que asegurar una labor efectiva, sistemática y sensible de todos los que intervenimos en la implementación de las políticas sociales para lograr la verdadera transformación de familias y barrios en condición de vulnerabilidad como la obra de justicia social más grande que defiende la Revolución.

Ante el desafiante escenario que enfrentamos, los pinareños no estamos cruzados de brazos; aún con muchísimas insatisfacciones, el sector de la agricultura, la actividad económica fundamental de la provincia continúa creciendo, en tierras entregadas, hectáreas sembradas y toneladas cosechadas, todavía no se cubre toda la demanda, ni los precios son los más atractivos, pero es el camino para lograrlo, produciendo más y aprovechando las potencialidades productivas que tiene vueltabajo.

Durante este período es significativa la producción de arroz, popular, estatal y también como parte del programa conjunto Vietnam-Cuba en áreas de la Unidad Empresarial de Base Cubanacán en Los Palacios, los rendimientos superan las siete toneladas por hectáreas. Y ya hemos recibido las primeras producciones, 600 toneladas que ha comenzado su distribución en territorios de la provincia.

Es solo el comienzo de una alianza que nos permitirá continuar impulsando este cultivo que distingue a Pinar del Río dentro de las mayores productoras del cereal en el país.

Foto: Roxana Llamazares González/ Tele Pinar

En la actividad tabacalera el propósito es continuar eliminando barreras, sobre todo de las que nos dejó el Huracán Ian y generalizar las buenas experiencias en el incremento de áreas, rendimientos y calidad. Desde la caída en la producción, provocada por el evento hidrometeorológico todos los años se ha crecido, en la siembra, toneladas cosechadas e infraestructura recuperada, todo esto tras un esfuerzo de los productores, sus familias y la voluntad del Estado de proteger con un esquema financiero que favorece su desarrollo.

Es oportuno reconocer que con los ingresos de la actividad tabacalera se han destinado recursos materiales y financieros al fortalecimiento de la producción de alimentos en la provincia, se ha contribuido en la recuperación de viviendas a trabajadores y se concretan aportes en la atención a las políticas sociales y servicios vitales a la población. Otros beneficios reciben nuestros productores tabacaleros a partir de los resultados alcanzados, lo que sin duda alguna contribuye también a mejorar sus condiciones de vida, las de sus familias y nuestros campos.

Enviamos un reconocimiento a todas las mujeres y hombres del sistema de la Agricultura, a nuestros productores, por su trabajo en tan difíciles condiciones, sabemos que falta mucho por hacer todavía, pero es meritorio lo que hacen a diario, en cada lugar, con un esfuerzo verdaderamente heroico, sin el cual no sería posible, sembrar y cultivar, las más de 81 mil hectáreas de cultivos varios, granos y tabaco, que han logrado en este período.

El déficit en el sector electroenergético, afecta duramente la cotidianidad de nuestro pueblo e incide de manera directa en los indicadores económicos, frente a esto, se impulsa el programa de gobierno para su recuperación. Se culminó la construcción del parque solar fotovoltaico La Barbarita, una obra colosal, que contó con un esfuerzo gigantesco de muchos trabajadores, jóvenes y estudiantes, y se continúa la ejecución de otros tres parques asignados al territorio, Miguel Cabañas Perojo en Consolación del Sur, Comandante Pinares, en Pinar del Río y el Capitán San Luis, en Sandino.

Actualmente se trabaja para materializar el cambio de matriz energética en entidades estatales, dentro de los más significativos el tabaco, con la instalación de módulos de paneles solares en más de 800 posiciones de riego, centros productivos y viviendas de los campesinos. Por otra parte, el sistema de Recursos Hidráulicos ha beneficiado a más de 18 mil personas en 72 fuentes de abasto.

Hoy se muestran discretos avances en los principales indicadores económicos, sin embargo, persisten las limitaciones en la satisfacción de las necesidades básicas de nuestro pueblo, debemos incrementar las producciones físicas, que son las que generan bienestar.

Los ingresos por exportaciones, consiguen un resultado alentador en la etapa, rubros como el concentrado de plomo, tabaco torcido y la chatarra de metales no ferrosos se comportan favorablemente. No obstante, no se avanza en el fomento, desarrollo y consolidación de nuevos productos exportables.

Los ingresos cedidos se cumplen y sus resultados son superiores a otros periodos. En ese sentido, aunque con muchas reservas, por los niveles de evasión presentes en la actividad, es alentador el aporte realizado por las formas de gestión no estatal, a las que reconocemos sus esfuerzos, pues contribuyen con el 37 % de los ingresos totales al presupuesto del Estado en la provincia. Hoy mantenemos la tendencia a la disminución del déficit fiscal, en más de 240 millones de pesos.

A pesar de la falta de recursos de todo tipo, además del trabajo de las instituciones, la voluntad y solidaridad de varias empresas con utilidades, productores agropecuarios y trabajadores no estatales, con sus aportes voluntarios, valorados en varios millones de pesos, se trabaja en la reanimación de decenas de consultorios médicos, escuelas y salas hospitalarias de diferentes servicios, con una marcada intención en los Hospitales Provinciales Abel Santamaría y Pediátrico Pepe Portilla.

En el período, la educación ha sido reconocida por sus resultados integrales, por los que mereció la sede del acto nacional por el inicio del nuevo curso escolar, el que efectuaremos en la Escuela Formadora de Maestros Primarios, Tania la Guerrillera, el próximo primero de septiembre, en el aniversario 50, de que fuera inaugurado este prestigioso centro, por nuestro Comandante en Jefe.

Gracias a todos los educadores de la provincia, por cada enseñanza, y por la graduación de miles de estudiantes, para alegría de cada familia y sus nuevos aportes a la sociedad.

La Revolución, enfrenta, problemas, retos y desafíos colosales, en lo económico, social y productivo, unido a ello, la prevención y el enfrentamiento enérgico y valiente a los fenómenos nocivos que nos afectan, los que requieren de una lucha intensa, que tenemos el compromiso de librar, con el esfuerzo de todos.

Junto a nuestro pueblo en todas las batallas, en todos los momentos también están los aguerridos combatientes de las FAR y el MININT. Para ellos el reconocimiento por su fidelidad, compromiso y firmeza.

Foto: Roxana Llamazares González /Tele Pinar

Compatriotas.

En el complejo contexto que vivimos tenemos sobradas motivaciones para luchar, avanzar y triunfar, el próximo, será un período para homenajear el Centenario del natalicio de nuestro Comandante en Jefe, y lo haremos multiplicando, sus ideas, enseñanzas y ejemplo, en cada frente de la Revolución.

También se desarrollará el proceso del Noveno Congreso del Partido Comunista, con el compromiso de continuar dando la batalla económica por el bienestar del pueblo; y la convocatoria es a estar unidos para defender los intereses de la Patria que están por encima de todos los demás intereses¨ y repito, estar unidos para defender los intereses de la Patria que están por encima de todos los demás intereses como nos orientó Fidel.

El ejemplo del Moncada nos grita que no hay muro que detenga a un pueblo unido y decidido. Que las ideas por las que cayeron aquellos jóvenes valen más que cualquier bloqueo. Que la dignidad no se negocia y el papel de las nuevas generaciones, como hasta hoy, seguirá siendo vital para mantener la antorcha encendida por los Moncadistas. Queridos jóvenes, son ustedes los continuadores. ¡La Revolución confía en ustedes!!!

Frente a las amenazas, respondemos con más Revolución.

Frente al bloqueo, respondemos con más trabajo, más inteligencia, más unidad. Frente a la mentira, respondemos con la verdad de nuestra historia y la justeza de nuestra causa.

¡La lucha no ha cesado! Porque defender la Revolución, es defender la independencia, la justicia social, la educación y la salud de todos.

Pinareñas y pinareños:

El reconocimiento y admiración a nuestro pueblo trabajador, a los estudiantes y jubilados, a los que no se sientan a ver del sol sus manchas, a los que se levantan todos días con la actitud de luchar, buscando alternativas, rompiendo la inercia y desafiando la dureza de estos tiempo, a todos ellos, el agradecimiento por ser inspiración constante.

Concluyo estas palabras con un mensaje aleccionador, que nuestro invicto, Comandante en Jefe, también desde aquí, hace 25 años expresó, y cito:

¨Nos defiende la fuerza de nuestro prestigio y nuestro ejemplo, el acero indestructible de la justicia de nuestra causa, el fuego inapagable de nuestra verdad y nuestra moral, la doble e inexpugnable trinchera de piedra y de ideas que hemos erigido¨.

¡Gloria eterna a todos los héroes y mártires de la patria!

Patria o muerte

Venceremos