José Armando Pagés Capote percibe mejoría en sus huesos tras cada sesión, en la consulta de rehabilitación para pacientes convalecientes de Chikungunya, en el Policlínico Docente Pedro Borrás Astorga, de la ciudad de Pinar del Río.

Este hombre enfrenta el Parkinson desde hace más de una década, y el reciente contagio con el virus le ocasionó grandes molestias. La actividad física diaria alivia el dolor articular.

“Desde hace 2 años y medio vengo a consultarme todos los meses y a darme rehabilitación a diario. Tras el mes que pasé en casa debido a la enfermedad, me sentí rígido. Porque aunque uno hace ejercicio, no es igual que aquí en la Sala de Rehabilitación, donde existen mejores condiciones”, manifiesta Pagés Capote.

Foto: Marcia Delgado Ruizsanchez Foto: Marcia Delgado Ruizsanchez

También Jesús Godoy realizaba sus rutinas en el hogar, pero ahora un equipo de expertos supervisa cada movimiento para asegurar un progreso efectivo. A él le hablaron de la consulta y la importancia de acudir a ella.

“Vine hoy por primera vez. Todo lo que hacía en casa era positivo, según el médico. Me orientó continuar con los ejercicios y me explicó que el reposo está contraindicado, porque cuando los músculos descansan el dolor aumenta. Hay que ejercitar los músculos, caminar”, comenta.

Y añade: “tras el intercambio con el médico salí desestresado por completo. Me orientó acudir a sesiones especializadas en la Sala de Rehabilitación. Con ellas, y los ejercicios que continuaré haciendo en mi hogar, espero que dentro de muy poco ya yo pueda correr y saltar”.

Foto: Marcia Delgado Ruizsanchez

La provincia cuenta con 20 áreas de este tipo, una de ellas está en el Policlínico Docente Pedro Borrás Astorga.

Allí un equipo multidisciplinario atiende, y ofrece seguimiento cuidadoso y personalizado, a pacientes con secuelas del virus Chikungunya, comenta la especialista en Medicina Natural y Tradicional, doctora Daivelín Núñez Amador.

Refiere que “la comisión está integrada por el especialista de Medicina Natural y Tradicional, un clínico, un psicólogo, un fisiatra y un rehabilitador. Los pacientes que acuden a consulta son remitidos desde las áreas de salud, aunque otros vienen por su cuenta porque escuchan de su existencia”.

“Se reciben como promedio de 20 a 35 pacientes todos los miércoles, se le brinda una atención integral que va desde lo psicológico hasta la rehabilitación, para volver a incorporarlos a las actividades sociales”, informó Núñez Amador.

Agrega que “por lo general son pacientes adultos, los evaluamos y en dependencia de sus condiciones de salud, de forma colectiva, ajustamos el tratamiento”.

La epidemia del Chikungunya se enfrenta en Cuba desde finales del año anterior. La enfermedad puede causar molestias severas (inflamación y dolor articular continuos), incluso mucho después de haberla padecido.

Tomado de Radio Guamá