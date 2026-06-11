Pinar del Río: negligencia, principal causa de incendios forestales

Un total de 48 incendios forestales ocurrieron en Pinar del Río del primero de enero al 31 de mayo de este año, y la gran mayoría tuvieron a la negligencia humana como su causa.

Rubén Guerra Corrales, jefe de gestión y manejo del fuego en el Cuerpo de Guardabosques de la provincia, aseveró a la Agencia Cubana de Noticias que el 94 por ciento de los siniestros fueron provocados por el hombre.

Originados, fundamentalmente, por los vehículos sin matachispa, cazadores y pescadores furtivos, castradores de colmenas y quemas para diferentes fines, señaló.

Dos mil 995 hectáreas de bosques se afectaron por las llamas en el periodo de más ocurrencia de incendios forestales en Cuba, a tono con la etapa de menos precipitaciones.

El seis por ciento de ellos tuvo causas naturales (caída de rayos), mientras que los municipios de mayor ocurrencia fueron Pinar del Río, Minas de Matahambre y San Juan y Martínez, estos dos últimos con los principales daños.

Refirió Guerra Corrales que en esos cinco meses uno de los incendios fue calificado de grandes proporciones y dos, de muy grandes proporciones.

De enero a mayo del calendario pasado se registraron 97 siniestros, con perjuicios a ocho mil 691 hectáreas de bosques, y la mayor parte también fueron provocados por la negligencia humana.