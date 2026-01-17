Como hace 67 años, el pueblo de Pinar del Río saldrá a recibir la Caravana de la Libertad que en cada calendario recorre el mismo trayecto de los barbudos triunfantes, con Fidel Castro al frente y un nuevo camino para Cuba.

Los caravanistas de hoy serán 67 jóvenes representantes de organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles, artistas, entre otros que transitarán la ruta de aquellos hombres el 17 de enero de 1959, desde el municipio de Los Palacios hasta la intersección de la calle José Martí y la avenida Rafael Ferro, en la ciudad capital.

Aquel día el Comandante en Jefe se dirigió a los vueltabajeros durante más de dos horas sobre una rastra devenida tribuna, a las 8:20 de la noche.

En esa ocasión les explicó las medidas del gobierno para cumplir el programa del Moncada, desmintió las calumnias de la prensa extranjera dirigidas a desacreditar la Revolución y manifestó sus deseos de actuar para sacar a la región de la miseria y el abandono.

Y ese luminoso enero no marcó el final de la lucha, sino el inicio de una nueva etapa que en lo adelante sería más difícil; y acabó con la pobreza extrema de la otrora Cenicienta, pues Pinar del Río era la región más olvidada del país.

No había venido a Pinar del Río porque tuve necesidad de permanecer en La Habana durante varios días. Tal era el fervor revolucionario de esta provincia, (…) que durante el trayecto entre Oriente y La Habana me llegaron las insinuaciones de numerosos compañeros, pidiéndome que antes de llegar a La Habana viniese a Pinar del Río, dijo en esa ocasión.

No era posible, sin embargo, detener la marcha de toda la columna para hacer un rodeo por la provincia, y yo les respondía a esos compañeros: “No se preocupen, que a Pinar del Río no lo tenemos olvidado, que a Pinar del Río iremos”, apuntó entonces.

Tomado de ACN