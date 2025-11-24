Trabajadores de los diferentes sindicatos pertenecientes a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Pinar del Río protagonizaron una jornada productiva en conmemoración del aniversario 66 del primer Trabajo Voluntario realizado por el Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara, el 22 de noviembre de 1959.

El escenario principal fue el polo productivo Hermanos Barcón, en el municipio cabecera, donde cientos de trabajadores se unieron en un esfuerzo colectivo para contribuir a la producción de alimentos destinados al pueblo. La siembra de boniato constituyó una de las principales motivaciones que impulsó la participación de varios sindicatos en esta jornada.

Foto: Alain Alonso Graverán Foto: Alain Alonso Graverán

La iniciativa se extendió a los once municipios del territorio vueltabajero, donde diferentes polos productivos recibieron la movilización de trabajadores en homenaje al Che y como recordatorio de aquel primer Trabajo Voluntario que marcó la historia hace más de seis décadas.

Con estas acciones, las fuerzas productivas de la provincia no solo honran la memoria del Guerrillero Heroico, sino que también aportan de manera concreta a la alimentación de la población, reafirmando el valor del trabajo voluntario como expresión de compromiso, solidaridad y responsabilidad social.