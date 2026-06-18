Pinar del Río: sincroniza parque solar al SEN en modo prueba

El parque solar fotovoltaico Miguel Cabañas Perojo, del poblado de Puerta de Golpe, en el pinareño municipio de Consolación del Sur, sincronizó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en modo prueba.

Yosvani Torres Hernández, director de la Dirección Integral de Proyectos para la construcción de Parques Solares de la Empresa Eléctrica, explicó a la Agencia Cubana de Noticis que este miércoles en la mañana sincronizaron los primeros tres inversores y en la tarde, los otros cuatro.

A las cuatro de la tarde lograron alcanzar una máxima generación de 16.35 megawatts; y actualmente se realizan pruebas al equipamiento instalado- que deben tardar unos días- para su correcto funcionamiento, con la asistencia técnica china junto a entidades cubanas, incluidas las de la Unión Eléctrica, apuntó.

Ese es el tercer enclave sincronizado al SEN en la occidental provincia con una capacidad de 21.8 megawatts, y en él laboraron, entre otras, fuerzas de la de la Empresa de Construcción y Montaje, de la Empresa Eléctrica de Pinar del Río, Etecsa, Copextel, Geysel, Geocuba y la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas.

Abarca 32 hectáreas y se encuentra en un sitio dedicado antiguamente a la ganadería.

Al igual que los de su tipo, dispone de 42 mil 588 paneles solares y está ubicado a unos 13 kilómetros de la subestación eléctrica Antonio Briones Montoto.

Como parte de la estrategia nacional hasta 2030 para disminuir la dependencia de combustibles fósiles, dos parques solares con igual capacidad de generación fueron sincronizados el calendario anterior en Vueltabajo, uno en la zona de La Barbarita, en Consolación del Sur; y el otro en La Lucila, en el municipio cabecera.

Además, un enclave de cinco megawatts en La Ceniza, en Pinar del Río, asociado a un donativo chino.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias