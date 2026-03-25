Pinar del Río: soluciones desde el barrio

El consejo popular La Conchita en Pinar del Río fue el primero en realizar la exposición Soluciones Cuba, nombre bajo el cual la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) cada año convoca a mostrar el quehacer de los integrantes de la organización.

Llevar esta iniciativa hacia las comunidades es la respuesta ante las limitantes de combustible para organizar un evento con las características que se realizaba anteriormente y que implicaba el traslado de muchos participantes.

Facilita la integración de las entidades con los actores de las comunidades en las que están ubicadas, al sumarse las mujeres creadoras de la demarcación, centros de Educación y Salud entre otros.













Foto: Marcia Delgado Ruizsanchez y Madelyn Rivera Romero Foto: Marcia Delgado Ruizsanchez y Madelyn Rivera Romero

Indudablemente en este consejo, la Empresa Fábrica de Conservas de Frutas y Vegetales La Conchita tiene el protagonismo, y concurrieron con varias producciones alternativas,

pero incluyeron, además, cestos y arreglos florares que realizan las féminas del colectivo utilizando cajas de cartón y fibras pláticas de desechos, porque el carácter social de la exposición dio espacio para esas piezas.

Niuris Amador Mendivia, especialista de normalización en la entidad, recalcó “todo esto lo hemos hecho mujeres”.

Yudennis Rabeiro Pita, presidenta de la ANIR en la provincia, confirmó que identificaron 57 consejos con potencialidades por los centros productivos enclavados en ellos y el quehacer de sus habitantes; en algunos casos se unirán dos otres en la muestra, de acuerdo a las afinidades y cercanía.

Foto: Marcia Delgado Ruizsanchez y Madelyn Rivera Romero

En la ciudad cabecera se realizarán 14 de estas exposiciones, y en la primera de ellas, las experiencias fueron positivas. Isora Fábregas Paredes, comenta que fue convocada por la delegada de su circunscripción y también por la secretaria de su bloque de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), a sus 73 años, teje, borda, cose y hace otras artesanías, jubilada del sector de la Salud, además de ocupar el tiempo libre, genera otros ingresos con la venta de sus creaciones.

Licenciada en Información de la Salud, Milena Hernández Rodríguez, tiene 28 años, vive con su familia, y abandonó el trabajo en la Dirección General de Salud, ahora se sostiene

de las manualidades que ejecuta, y reconoce que espacios como estos le permiten visibilizar su quehacer, más allá de las esporádicas ferias que se realizan en el parque Antonio Maceo (Colón) en fechas señaladas.

Medios de enseñanza, productos de farmacia verde y otras propuestas integraron la muestra, que adecuándose al actual contexto aglutina las soluciones que desde la economía y la sociedad fomentan la resiliencia.

Foto: Marcia Delgado Ruizsanchez y Madelyn Rivera Romero

Foto: Marcia Delgado Ruizsanchez y Madelyn Rivera Romero

Tomado de Periódico Guerrillero