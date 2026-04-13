Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Mantua devuelve objetos sustraídos a sus legítimos dueños

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Mantua logró recuperar y devolver pertenencias que habían sido sustraídas mediante robos con fuerza. Y así de sencillo podría pasar por una más de esas noticias que, pronto, son sustituidas por otras más espectaculares.

Pero estamos hablando de un trabajo que se basa en la responsabilidad silenciosa, constante, persistente que se contrae con quienes una tarde, una noche o una mañana descubrieron con dolor y consternación que sus pertenencias, adquiridas a costa de enormes sacrificios, fueron a parar a manos de ladrones_ es la palabra_ y receptadores.

El caso es que, tras arduo trabajo investigativo, las autoridades localizaron muchos de los objetos robados y los devolvieron a sus legítimos propietarios. Un televisor, un equipo de música, tanques de agua, celulares y otros más que irán apareciendo por las huellas de un camino que, un inescrupuloso y su claque, decididos a vivir del sudor ajeno, han dejado marcado.

Mantua siempre fue un lugar tranquilo, con muy pocos individuos dedicados a sustraer el patrimonio del prójimo. Pero los tiempos difíciles sacan lo mejor_ y en este caso_ lo peor de unos cuantos. En los últimos tiempos, los delitos contra el ganado, los cerdos, las producciones del campo y la penetración forzosa en viviendas particulares han ido en aumento.

Tales escenarios han tensado la capacidad de respuesta de agentes del orden, investigadores y demás personal de la policía en el territorio.Por eso, la restitución de bienes es considerada un acto de justicia ha generado gran satisfacción entre los afectados, quienes, después de una larga espera, ven restablecido lo que por derecho les corresponde.

Danny, William, Emérida y otros vuelven a tener en sus manos lo que siempre les perteneció. “Satisfecho” _ dice el primero. “Nunca pensé que volvería a tener mi celular. Estoy muy agradecido” _ dice William, mientras acaricia la pantalla del teléfono.Los agentes policiales también expresan satisfacción por haber logrado este importante resultado en beneficio de la comunidad.

“Orgullosos de este resultado, que es una pequeña parte de lo que nos corresponde”. Así afirma la joven teniente, Raisa Benítez Serra, de la Policía en Mantua, y agrega: “la participación popular ha sido definitiva para esclarecer estos delitos y continuar investigando a quienes los han cometido”.

Según informaron las autoridades de la PNR, el presunto responsable de estos delitos, también estaría vinculado a otros hechos similares en el casco urbano de la localidad. Así lo narra el mayor Humberto Ledesma Reyes, segundo jefe dela PNR en Mantua. “Hemos detenido a un ciudadano responsable de estos hechos y supuestamente vinculado a otros robos con igual modus operandi. Por lo general son personas sin vinculación al estudio o el trabajo, se gastan los dividendos de sus fechorías en actividades de dudosa moralidad, bebidas, juegos, etc. Así que continuamos investigando”.

Para los vecinos de Mantua es una buena noticia que el individuo enfrente cargos ante los tribunales por afectar la tranquilidad de la villa mediante robos con fuerza y destrucción de propiedades. También los hechos que motivaron el decursar de esta historia y el accionar de la policía deben servir de alerta para las familias locales que han de velar por el ejercicio social de sus miembros más jóvenes, porque una vez en la senda del robo, de lo prohibido y de lo que queda más allá del margen de la ley, la vuelta resulta muy difícil.