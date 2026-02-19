Portada » Pospone Ministerio de Economía y Planificación atención presencial

Pospone Ministerio de Economía y Planificación atención presencial

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

El Ministerio de Economía y Planificación informó en el canal de Telegram de los Actores Económicos que la atención presencial a la población, prevista los miércoles en su sede, quedó pospuesta hasta nuevo aviso debido a la compleja situación energética que enfrenta el país.  

La entidad precisó que, como alternativa, los usuarios podrán canalizar problemas, consultas o inquietudes relacionadas con la Plataforma de Actores Económicos mediante el correo electrónico soportepae@mep.gob.cu.  

Anteriormente, el organismo había informado que la atención presencial en su sede se mantenía cada miércoles, con horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., a partir del 4 de febrero de 2026, y con un límite de personas atendidas según la disponibilidad de especialistas.

 El Ministerio ofreció disculpas por las molestias que pueda ocasionar la medida y agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía.  

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Cuba reafirma su postura de tolerancia cero a las drogas

Cuba ratificó este martes su política de tolerancia cero frente al tráfico ilícito de drogas, al presentar los resultados del enfrentamiento integral desarrollado durante 2025, periodo en el que fueron asegurados 1 941

febrero 18, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio