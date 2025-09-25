Presentación de Smiley en la sala Virgilio Piñera

Con Smiley, de Agora Teatro, la sala Virgilio Piñera reabre sus puertas este viernes a las 9:00pm y el sábado a las 5:00pm. La obra cuenta con puesta en escena de Josep María Coll y está protagonizada por Georbis Martínez y Roberto Romero.

Se trata de una comedia romántica del dramaturgo catalán Guillem Clua. Fue estrenada en Barcelona en el año 2012. La crítica la llamó la comedia revelación de esa temporada. Desde entonces, ha recorrido escenarios de América y de Europa.

El montaje cubano parte de la adaptación de Ruandi Góngora y fue presentado por vez primera en la sala Adolfo Llauradó, de La Habana, en febrero pasado.

La historia está inspirada en la leyenda japonesa del “hilo rojo”, según la cual ciertas personas están unidas por el destino sin importar ningún tipo de diferencias o circunstancias.

Según ha trascendido en medios de prensa, Smiley muestra con humor los miedos a los que se enfrentan los enamorados de todos los tiempos; explora cómo han cambiado nuestra vida las nuevas tecnologías como el whatsapp, a la vez que disecciona con precisión las contradicciones de las relaciones afectivas dentro de la comunidad gay.

(Tomado de Guerrillero)