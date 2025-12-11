En la jornada inaugural quedó abierta la convocatoria de apoyo a los nuevos actores económicos (NAE) para una diversificación económica, innovativa y sostenible financiada por la Unión Europea, de conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cooperación Francesa en Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE).

La iniciativa que busca diversificar la economía de manera innovadora y sostenible.

El programa NAE ofrece financiamiento de hasta 20 mil dólares por propuesta, destinado a la adquisición de equipamiento y recursos materiales que permitan desarrollar soluciones tecnológicas a nivel territorial y extenderlas a otros sectores productivos.

Foto: Alain Alonso Graverán Foto: Alain Alonso Graverán

Con la participación de una veintena de empresas, organismos e instituciones de Pinar del Río la feria expositiva TECNOPINAR 2025, impulsa el desarrollo tecnológico local a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La cita reúne a actores clave como la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, los Joven Club de Computación, el sistema bancario del territorio y entidades especializadas como Desoft, Etecsa, Cedai y Xetid.

TECNOPINAR 2025 se consolida así como un espacio de intercambio y colaboración, donde la tecnología y el progreso se unen para transformar la provincia.

La feria no solo exhibe proyectos y servicios, sino que abre puertas a nuevas oportunidades de crecimiento económico y social, marcando un paso decisivo hacia el futuro digital de Pinar del Río.

Con esta convocatoria, el territorio apuesta por transformar su futuro a través de la ciencia y la tecnología.