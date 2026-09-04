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Permitan a Cuba vivir en paz, demanda canciller cubano

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Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, demandó el cese del abuso del bloqueo estadounidense sobre Cuba y que se permita a su pueblo vivir en paz.

  A través de su cuenta en la red social X el Canciller refirió que el Secretario de Estado Marco Rubio lleva dos días consecutivos mintiendo sobre Cuba nuevamente, una manía de la que no se desprende.

El Secretario de Estado de EEUU lleva dos días consecutivos mintiendo sobre #Cuba nuevamente. Una manía de la que no se desprende.

Es su manera y la de su gobierno de intentar justificar una agresión cruel y despiadada contra el pueblo cubano que no admite excusa política o… pic.twitter.com/7gfQrmJH4j— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 3, 2026

   Es su manera y la de su gobierno de intentar justificar una agresión cruel y despiadada contra el pueblo cubano que no admite excusa política o moral, enfatizó Rodríguez Parrilla. 

   Argumentó que el castigo colectivo es un crimen, «lo es provocar sufrimiento a toda una población con medidas fríamente calculadas para inducir una crisis humanitaria», enfatizó. 

   «Basta de abuso. Acaben de poner fin al bloqueo y permitan a Cuba vivir en paz, con sus propios esfuerzos y el concurso unido de su noble y bravo pueblo», demandó el jefe de la diplomacia en la mayor de las Antillas. 

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

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