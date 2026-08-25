Leyanis Pérez conquista la plata en el triple salto de la Liga de Diamante 2026

Leyanis Pérez sigue sin bajarse de los podios internacionales del triple salto. Este domingo, en la parada polaca de la Liga de Diamante 2026 en la ciudad de Silesia, terminó segunda.

La campeona mundial de la prueba se estiró hasta los 14,91 metros, lejos de la ganadora, la senegalesa Sally Sarr, quien entró al club de los 15 metros en la actual temporada al rebasar esa barrera en ocho centímetros.

Esa marca se instaló como récord nacional. Ella venía coqueteando con los 15, incluso el mismo día en que Leyanis logró su mejor registro de por vida, 15,06 el pasado 10 de julio, Sarr había firmado el 14,99, que era su cota personal hasta hoy.

En 2026 ya son cuatro las que han sobrepasado los mágicos 15 metros. La campeona olímpica Thea Lafond, de Dominica; Davisleydi Velasco, cubana que no representa a su Federación; la pinareña Pérez, y ahora Sarr.

Detrás de la senegalesa y la cubana, ancló Velasco con 14,84.

A falta de dos citas competitivas para finalizar la Liga, la de Zúrich, el próximo jueves, y la final de Bruselas el 4 y el 5 de septiembre venidero, Leyanis y Sarr comparten la cima del triple salto, con 28 puntos.

En Silesia, en la misma prueba, compitió la otra vueltabajera, Liadagmis Povea, pero quedó con discreto rendimiento de 14,18 metros, para el sexto puesto.

También en la pista Cuba estuvo representada, pues Roxana Gómez corrió los 400 metros en 50.88 segundos, alejada de los 49.99 de hace solo 14 días en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Su tiempo en Silesia le deparó el noveno puesto, en una carrera dominada por la reina dominicana Marileidy Paulino, con 48.87.

(Tomado del periódico JIT)