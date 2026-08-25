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Universidad de La Habana: curso 2026–2027, entre la presencialidad y la flexibilidad

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La Universidad de La Habana anunció la apertura del curso académico 2026–2027 para el 7 de septiembre con un diseño docente que combina la máxima presencialidad posible y la flexibilidad necesaria ante las limitaciones logísticas del país.

La rectora, Dra. C. Miriam Nicado García presentó, ante Vicerrectores, Decanos, Vicedecanos docentes y coordinadores de la UH en los municipios de la capital, el calendario que organiza la vida universitaria en tres periodos de presencialidad: del 7 de septiembre al 19 de diciembre de 2026 (15 semanas); del 1 de febrero al 29 de mayo de 2027 (16 semanas); y del 7 de junio al 24 de julio de 2027 (6 semanas), este último dedicado esencialmente a defensas de ejercicios de culminación de estudios y graduaciones.

La estrategia prioriza la incorporación presencial de los estudiantes de primer año, incluida la etapa preparatoria de la Facultad de Lenguas Extranjeras (FLEX)— desde la apertura en la escalinata universitaria a las 9:00 a.m. del 7 de septiembre.

El segundo año iniciará la presencia regular a partir del 5 de octubre; terceros, cuartos y quintos años recibirán orientaciones en el primer periodo y concentrarán gran parte de su presencialidad en el segundo. La planificación autoriza además que los colectivos de carrera identifiquen las asignaturas que puedan impartir en los territorios y coordinen con los gobiernos municipales, entidades laborales y otros centros superiores para facilitar prácticas, investigación y continuidad académica.

La matrícula del curso diurno se fijó del 31 de agosto al 4 de septiembre para estudiantes de La Habana, con un periodo complementario del 7 al 11 de septiembre para quienes residan fuera de la capital; las residencias abrirán a partir del 3 de septiembre.

La Universidad espera atender a más de 15 000 estudiantes en el curso 2026 – 2027, de ellos 4 300 en primer año (se incluyen 2300 del curso diurno y el resto en los programas de Curso por Encuentros, Curso a distancia y Técnicos Superiores). Las modalidades Curso por Encuentro y Curso a Distancia comenzarán en fechas escalonadas: matrícula del 14 al 18 de septiembre y actividades docentes a partir del 17 para los cursos por encuentro (CPE) y 18 de septiembre para los cursos a distancia (CaD).

La comunicación oficial emitida despliega tanto el marco organizativo como los procedimientos prácticos: horarios y lugares de matrícula, lista de documentos requeridos (carné de identidad, fotos, título o certificación de notas y, para varones del diurno, comprobante de servicio militar o equivalente), y la promesa de priorizar la transportación para becados de las provincias más alejadas.

Enfatiza en la «responsabilidad compartida» y la gestión colectiva de los recursos disponibles, citando a Antonio Machado: «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar».

La UH, en suma, presenta un plan que aspira a preservar la experiencia universitaria presencial sin renunciar a la flexibilidad. Que la intención encuentre en la práctica una articulación efectiva entre la universidad, los municipios y las entidades laborales, todo lo cual marcará un hito en la gestión de la universidad cubana.

Tomado de Cubadebate

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