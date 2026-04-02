Producen semillas originales de nuevos cultivares de arroz en Los Palacios (+Fotos)

Usufructuarios de dos estructuras campesinas, en Los Palacios, iniciaron el proceso de producción de semillas originales de los nuevos cultivares de arroz Isra LP 24 y Nenita LP 25, obtenidos por especialistas de la Unidad Científico Tecnológica de Base (UCTB), perteneciente al Instituto Nacional de Ciencias Agrícola en este municipio pinareño.

El compromiso productivo responde a la implementación de Proyectos del Programa Nacional de Mejoramiento Genético de Arroz, para lograr líneas de alto rendimiento adaptadas a las variables meteorológicas, con el ahorro de agroquímicos y buenas características culinarias.

Buscan lograr líneas de alto rendimiento adaptadas a las variables meteorológicas, con el ahorro de agroquímicos y buenas características culinarias / Fotos: Cortesía de la entrevistada. Buscan lograr líneas de alto rendimiento adaptadas a las variables meteorológicas, con el ahorro de agroquímicos y buenas características culinarias / Fotos: Cortesía de la entrevistada.

La investigadora auxiliar de la UCTB, y autora de las nuevos cultivares, Máster en Ciencias Sandra Haideé Díaz Solís dijo que asesora “la siembra en bandejas y el posterior trasplante de posturas, en las fincas de los productores Lesme Díaz, Dagoberto Remigio y Leonel Mayea, asociados a las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) Abel Santamaría y Enrique Troncoso.»

El compromiso productivo responde a la implementación de Proyectos del Programa Nacional de Mejoramiento Genético de Arroz / Foto: Cortesía de la entrevistada

Las dos variedades que tratamos de introducir en la producción -agregó- se han estado validando en predios de campesinos de los municipios de Calimete, en Matanzas; Jaruco, en Mayabeque; y en Los Palacios y Consolación del Sur, en el caso de Pinar del Río».

¿Qué ventajas tiene para los especialistas y productores ensayar y evaluar nuevos cultivares?

«Nos da la posibilidad no solo de sembrar y evaluar esos materiales, sino también de tener el acompañamiento de los productores y de nutrirnos de esa retroalimentación tan importante que se da entre ellos, los investigadores y los especialistas relacionados con esa temática.»

¿En estos momentos tienen algún jardín de cultivares de arroz?

«Tenemos uno en la finca de una productora perteneciente a la CCS «Menelao Mora» del territorio palaceño, con 20 materiales entre nuevas líneas y cultivares incorporados al cultivo.

Allí tendrá lugar próximamente la Feria Participativa de Diversidad de Cultivares, será un momento para capacitar, dar a conocer más rápido nuevas semillas e intercambiar bajo las propias condiciones de los arroceros. Es una posibilidad de mayor apropiación de los resultados científicos».

En los últimos 50 años los investigadores de la UCTB Los Palacios han obtenido 25 cultivares, entre los cuales gozan de favorable demanda los denominados INCA LP-2, 5 y 18, que registran altos rendimientos agrícola e industrial, entre otras ventajas.

Tomado de Radio Guamá