Productores pinareños de arroz por la vía popular cumplen siembras

Los productores de arroz por la vía popular en Pinar de Río cumplieron el contrato de siembra para la campaña de frío 2025-2026.

Campesinos y usufructuarios plantaron 3 mil 500 hectáreas, superficie superior a la concertada, con los mejores resultados en las cooperativas de créditos y servicios ubicadas en los municipios del macizo arrocero pinareño.

El director productivo de la empresa agroindustrial de granos Los Palacios, Israel González López asegura que brindan atención priorizada a los integrantes del movimiento, por su potencial para el cultivo de arroz.

“Principalmente en nuestra provincia, que va en avance, se les está dando el seguimiento que llevan. Seguiremos trabajando en este sentido porque es una vía que nos pueda dar mucha producción de arroz y ayudar a la provincia en el autoabastecimiento. Ese es el reto que tenemos”, expresó.

Con un plan de siembra que supera las 30 mil hectáreas, Pinar del Río proyecta este año una producción arrocera sin precedentes en el territorio. Así lo informó a la prensa el director general de la empresa agroindustrial de granos Los Palacios, Michel Bayate Camejo.

Además del incremento de las plantaciones, está prevista la recuperación de la capacidad industrial y de la maquinaria, que es el mayor reto, según refirió.

El propósito es avanzar hacia el autoabastecimiento del cereal, o sea, producir en la provincia el arroz que demandan las familias pinareñas; una meta posible en 2027, de acuerdo con las declaraciones de Bayate Camejo.

Tomado de Radio Guamá