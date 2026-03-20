Puertas abiertas a la literatura

Con el propósito de encontrar formas más efectivas de llegar a los públicos en el contexto actual, la UNEAC de Pinar del Río inauguró la Miniferia Literaria en su sede provincial. La iniciativa se integra a un calendario cultural que se extenderá hasta el 21 de marzo y busca fortalecer el vínculo entre instituciones, autores y lectores.

En la apertura participaron el Centro Provincial del Libro y Ediciones Loynaz, que ofrecieron una amplia selección de títulos. Entre los ejemplares disponibles se encuentran obras de autores esenciales de la literatura cubana como Dulce María Loynaz, José Martí, Rosa Miriam Elizalde, Nersys Felipe y Dora Alonso. La feria se convierte así en un espacio de acceso directo a la producción editorial y en una oportunidad para que el público se acerque a textos imprescindibles de la tradición literaria nacional.

El programa de actividades incluye acciones vinculadas a dos celebraciones internacionales: el Día Internacional de la Mujer, con la jornada virtual “A contrapiel: poesía escrita por mujeres”, y el Día Internacional de la Poesía, con lecturas públicas y paneles.

Además, se mantienen espacios habituales como la Tarde Literaria, La Tendedera en la Casa del Joven Creador y El Patio de los Poetas en La Piscuala, que complementan la feria con presentaciones, homenajes y descargas digitales de materiales literarios.

Durante el encuentro, Nelson Simón, escritor y presidente de la UNEAC en la provincia, destacó que este tipo de iniciativas permiten “acercar la obra de nuestros autores a la comunidad y mantener viva la tradición literaria en un momento donde necesitamos reinventar las formas de llegar al público”.

En otro momento de la entrevista, subrayó la importancia de incluir a los más jóvenes: “Hemos trabajado para que las escuelas que estudian artes participen activamente, porque son ellos quienes deben asumir la continuidad de la creación literaria y cultural en la provincia”.

La agenda cultural sitúa a niños y jóvenes en el centro de las propuestas, con actividades pensadas para fomentar el hábito de la lectura y acercarlos a la obra de reconocidos escritores cubanos. Con estas acciones, la UNEAC reafirma su papel como institución promotora de la cultura y se proyecta como un espacio que fortalece la vida artística de Pinar del Río.