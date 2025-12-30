Muestra de la transformación de Radio Guamá como medio multiplataforma lo constituye el premio en Periodismo Hipermedia del concurso Huracán, que cada año convoca la Unión de Periodistas de Cuba en Pinar del Río.

«Un latido de esperanza para Edel», del realizador Yusley Izquierdo Sierra, se alzó con el primer lauro en esa categoría, pues, a juicio del jurado, realiza un acertado tratamiento informativo de un hecho de gran impacto en el acontecer médico pinareño, apoyado en el empleo de los recursos multimediales y, especialmente, de un buen apoyo gráfico.

El trabajo hipermedial se acerca a la primera cirugía en Vueltabajo de colocación de desfibrilador automático implantable (DAI), proceder para el cual los pacientes debían ser intervenidos en instituciones asistenciales de La Habana y que en octubre pasado tuvo por «escenario» al hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado.

Completaron el apartado de Periodismo Hipermedia «Luis Hidalgo, Caballero de la locución», de Alina López y Fátima Rivera (segundo lugar); y «Eso no es de caballeros, dijo Fidel» (tercer lugar), de las mismas autoras; en ambos casos, correspondientes al telecentro Tele Pinar.

Radio Guamá también obtuvo segundo premio en la categoría de Radio con el trabajo «Otro camino para reparar corazones rotos», de Yusley Izquierdo y Alina Cabrera, por abordar con certeza un hecho de gran impacto en el acontecer médico pinareño, apoyados en un buen uso de las fuentes y precisa realización radial.

El primer lugar correspondió a «Ciudad Sandino, génesis de una nueva vida», de Noemí Balmaseda (Radio Sandino); y el tercero, a «Centenaria», de Alina Cabrera (Radio Rebelde).

El resto de los lauros de Huracán:

Periodismo Gráfico

1er premio: «Conexión Informativa 2025», de Osniel Bustamante (Tele Pinar).

2do premio: «Realizan en Pinar del Río novedoso proceder quirúrgico», de Rafael Fernández Rosell (Agencia Cubana de Noticias).



Televisión

1er premio: «Novedosa cirugía en Pinar del Río», de Sunilda Veiga (Tele Pinar).

2do premio: «Joven Down mensajero del Hospital de Pinar del Río», de Sunilda Veiga (Tele Pinar).

3er premio: «Proyecto Más maestros», de Marelys Corbea (Tele Pinar).

Prensa escrita

1er premio: «Cuando el agua no regresa a la tierra’, del equipo formado por Dainarys Campos, Dorelys Canivell y Ariel Torres (periódico Guerrillero).

2do premio: «Destinos dispersos para una contribución ¿para el desarrollo local?’, de Ronald Suárez (periódico Granma).

3er premio: «El Kingue se come El Cabo’, de Dainarys Campos Montesinos (periódico Guerrillero).

Primer Premio del Concurso Huracán en Periodismo Audiovisual

Primer Premio del Concurso Huracán en Prensa Escrita

Primer Premio del Concurso Huracán en Periodismo Gráfico

Tomado de Radio Guamá