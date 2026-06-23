Festivales deportivos escolares, apuesta por el deporte en la base

Del 28 de junio al 15 de julio Pinar del Río acogerá, como toda Cuba, los festivales deportivos escolares, una apuesta por el deporte en la base a partir de la extensión a consejos populares y combinados deportivos de todos los municipios.

Daniellys Sánchez González, directora Provincial de Deportes, explicó que a pesar de la tensa situación del país el deporte escolar no se puede detener; y esta modalidad permite llegar a más niños, jóvenes y familias justo donde viven.

No se trata solo de una competencia, sino de un instrumento de captación de talentos, de actualización de las matrículas de la escuela de iniciación deportiva (Eide) Ormani Arenado y, sobre todo, de consolidación de valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el amor por la patria, apuntó.

Cada territorio organizará sus propias competencias en instalaciones deportivas locales, con la participación activa de atletas de la EIDE; alumnos de combinados deportivos y escuelas del Ministerio de Educación; entrenadores, metodólogos, activistas comunitarios y representantes de las organizaciones políticas y de masas; entre otros

.El programa competitivo abarca deportes del calendario escolar, actividad física comunitaria y recreación física, demostrando que el deporte es un derecho y una herramienta de bienestar colectivo, dijo.

Víctor Cordero Valdés, jefe del departamento técnico- metodológico, precisó que participarán atletas y estudiantes de todas las edades (pioneriles, escolares y juveniles), en instalaciones deportivas y 48 combinados de los 11 municipios.

Se trata de un complemento del plan de actividades del verano en la provincia y constituye otro espacio para los niños en esta etapa, detalló.

Este festival es una muestra de que, incluso en tiempos difíciles, el deporte cubano sigue siendo una prioridad, apuntó Sánchez González.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias