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Sandino en el Capablanca in Memorian

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El Capablanca in Memorian llega como cada año para hacer del deporte ciencia, un atractivo singular que enrola talento y pensamiento lógico.

El encuentro sesiona desde el pasado 18 de junio y cuenta con la representación de todo el país.

Dentro de los competidores pinareños hay tres infantes del municipio de Sandino.

Antes de partir la delegación a esta cita en Ciudad de La Habana, Ivailo José García Vidal, entrenador de ajedrez del territorio más occidental, conversó sobre el desempeño de los pújiles, preparados para conferir lauros a la provincia, tal y como ha ocurrido en otras citas deportivas.

Thiago Cejas Puentes, Rosalinda Santana Aguiar y su hermano Leonardo Santana Aguiar, son la representación sandinense en este torneo que honra a José Raúl Capablanca.

Expresó García Vidal, que desde edades tempranas practican este deporte y hoy dos de ellos desde la enseñanza primaria siguen potenciando su preparación y Leonardo que culminó el séptimo grado, ya gana renombre por sus resultados.

Este último, participó y obtuvo podio en el Capablanca del pasado año, así como en el Joaquín Cedía in Memorian y en el Cruz Lima, donde también se alzó como uno de los ganadores.

El dominio de las técnicas del ajedrez, concentración y destreza en el manejo de las piezas, son habilidades adquiridas, dada la entrega de este entrenador que espera retornar a casa con la satisfacción de formar en este campo a la joven generación, independientemente del desempeño que logren sus discípulos en este torneo.

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