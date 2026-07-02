Cada 2 de julio, quienes tienen la misión de narrar la emoción del deporte celebran su día. Pero más que una fecha en el calendario, esta jornada invita a una reflexión profunda sobre el rol que desempeñan en la sociedad.

El periodista deportivo es, ante todo, un testigo de lujo de la épica humana. No solo relata goles, puntos o marcas; cuenta historias de superación, de fracasos que se convierten en lecciones y de alegrías colectivas que unen a un país. Es el puente entre el estadio , el hogar y el análisis frío de la jugada.

Sin embargo, en tiempos de inmediatez y algoritmos, su compromiso debe ser más fuerte que nunca. No basta con informar; debe contextualizar. No es solo decir quién ganó, sino explicar el porqué, el cómo y, sobre todo, el quiénes. Detrás de cada atleta hay un ser humano; detrás de cada victoria, un equipo de trabajo; y detrás de cada derrota, una historia de resiliencia que merece ser contada con respeto.

Hoy, en su día, vale la pena recordar a los maestros que enseñaron que la objetividad no está reñida con la pasión, y que la ética es la jugada más importante que se debe cubrir. El periodismo deportivo no es solo una profesión; es una vocación que exige estar siempre del lado de la verdad, incluso cuando el marcador es adverso.

A todos aquellos que madrugan para cubrir un entrenamiento, que trasnochan para redactar la crónica perfecta y que vibran con cada relato: feliz día. Que su pluma siga siendo tan ágil como el mejor de los jugadores y tan certera como el gol que define un campeonato.

Porque, al final del partido, lo que queda no es el marcador, sino la historia que supieron contar.