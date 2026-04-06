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Reciben los niños sin amparo familiar en Pinar del Río donativos por parte de las FAR

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Con un profundo sentido de gratitud y alegría, los niños que residen en las casas de infantes y adolescentes sin amparo familiar en Pinar del Río recibieron un donativo por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de la provincia.

Este gesto altruista se traduce en una mejora tangible en su calidad de vida y en un rayo de esperanza para su futuro.

La entrega de donativos incluyó alimentos, ropa, calzado y materiales escolares, elementos esenciales que contribuyen al bienestar diario de estos niños y jóvenes

La actividad no solo se limitó a la entrega de bienes materiales, también simbolizó el compromiso de la comunidad y las instituciones con el bienestar de los más vulnerables.

Las FAR, al involucrarse en esta causa, demuestran que la protección y el cuidado de los infantes son responsabilidades compartidas que trascienden el ámbito militar.

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