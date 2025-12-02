Con honores y muestras de gratitud fueron recibidos en Pinar del Río los nueve integrantes de la brigada de linieros de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), quienes durante un mes participaron en la recuperación de varios municipios de la provincia de Holguín tras el paso del huracán Melisa por el oriente cubano.

La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yamilé Ramos Cordero, junto al director territorial de ETECSA Manuel Milian Villar, trabajadores del sector y familiares de los linieros, encabezaron el acto de bienvenida, reconociendo la entrega y el sacrificio de estos hombres que se mantuvieron lejos de sus hogares para devolver servicios vitales de comunicación a comunidades afectadas.

Durante su estancia en Holguín, los linieros enfrentaron jornadas intensas de reparación de postes, tendido de cables y restablecimiento de infraestructuras dañadas, acciones que fueron acompañadas por el agradecimiento de la población local.

Su labor no solo devolvió conectividad, sino también esperanza y confianza en medio de la recuperación.

En el recibimiento, los trabajadores ratificaron que la solidaridad es una fuerza que une a los cubanos, y que su misión fue un ejemplo de compromiso humano y profesional.

Con este regreso, Pinar del Río celebra la entrega de sus linieros y reafirma el valor de la cooperación en tiempos de adversidad.