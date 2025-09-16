En Pinar del Río ocho entidades de la producción y los servicios recibieron el Reconocimiento Nacional “Entidad Libre de Sustancias Agotadoras del Ozono”, por incentivar buenas prácticas y eliminar el uso de gases perjudiciales para la capa de ozono.

La Agencia de Servicios Automotores, la Empresa de Conservas de Vegetales La Conchita, las Unidades Empresariales de Base Porcina «El Tigre» y «Lage», Emprestur, el restaurante del Mural de la Prehistoria y el Parador de Las Barrigonas fueron agasajadas, a propósito de celebrase este 16 de septiembre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

Este lauro que entrega el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (Citma), forma parte de la jornada que fomenta en todo el país una cultura sobre el Protocolo de Montreal y la responsabilidad colectiva de mitigar los efectos del cambio climático, ocasionados por el uso de sustancias nocivas.

Para el logro de ese empeño, varias actividades han sumado a la población y en especial a niños y jóvenes de la provincia, aseguró a Tele Pinar Odalys Rojas Martínez, especialista en políticas de la Delegación Territorial del CITMA

Rojas Martínez explicó que hoy alumnos de varias escuelas primarias realizarán una demostración en asfalto de sus habilidades artísticas y conocimientos sobre el tema.

En el acto, la Oficina Técnica de Ozono distinguió además a profesionales de la prensa, medios de comunicación del territorio e instituciones por su decisivo papel en la divulgación de los compromisos de Cuba, como signataria de acuerdos internacionales que velan reducir las sustancias agotadoras del ozono.

Cada 16 de septiembre llega el reconocimiento a quienes fusionan voluntad y esfuerzo en función de la conservación del medio ambiente y el logro de un planeta más saludable con prácticas sostenibles.

(Por Marelys Corvea/ Tele Pinar)