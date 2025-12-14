La Escuela Pedagógica Tania La Guerrillera de Pinar del Río, fue escenario en la mañana de este pasado sábado, del reencuentro entre fundadores de la otrora Formadora de Maestros, inaugurada en septiembre del año 1975 por el líder de la Revolución, Fidel Castro.

Confluyeron en la institución, quienes luego de 50 años, se sienten aún como la familia pedagógica, devenida génesis de una obra educacional que trasciende hasta nuestros días.

Besos, abrazos, lágrimas, recuento y emociones, matizaron la cita de recordación y homenaje. Como parte de este último, los fundadores colocaron una ofrenda floral ante el sitio que inmortaliza la figura de Tania, y en el teatro del centro, guardaron un minuto de silencio en honor a los que ya no están físicamente.

Reconocimientos recibieron los que en aquella etapa, ocuparon diferentes responsabilidades y respondieron con disciplina y compromiso a la misión encomendada. Tal fue el caso de Humbelina Fernández Acosta, Estela Castillo Díaz, Clotilde Guerra Valdés y Liduvina Aguilar Trujillo.

Estuvieron allí, los jóvenes que cinco décadas atrás apostaron por el magisterio y dieron riendas a sus sueños.

Y aunque el tiempo, logró surcar los rostros, no truncó el sentimiento y los lazos de amistad que fomentaron e hicieron fructificar la educación.

Día de anécdotas que revivió un período marcado por el esfuerzo y el sacrificio. Como bien dijo el apóstol José Martí: «El fruto del trabajo, como una estrella, ilumina la frente de quien lo ha cosechado». Las cinco décadas de la Formadora de Maestros, hablan a las claras, de esa voluntad de hacer. Con tales empeños hoy en este reencuentro, fueron muchas las frentes iluminadas, al vibrar la obra gigante de formar generaciones.