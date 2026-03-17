Regulación legal y trascendencia de los antecedentes penales en Cuba: entre el control estatal y la protección a los derechos ciudadanos

La regulación legal de los antecedentes penales en Cuba ha experimentado una evolución significativa, consolidándose como una institución muy necesaria para equilibrar el ius puniendi del Estado con los derechos de reinserción social de los ciudadanos. La entrada en vigor de un nuevo Código Penal (Ley 151 de 2022), ha marcado un hito en esta materia al actualizar y sistematizar los principios que regían desde finales de la década de los ochenta.

Marco normativo vigente: el Título VIII del Código Penal

La piedra angular de la regulación actual en torno a esta institución jurídica, lo es la Ley 151 de 15 de mayo de 2022, que se identifica con el nuevo Código Penal. Esta norma dedica su Título VIII, íntegramente, a los “Antecedentes Penales”, sustituyendo así las disposiciones contenidas en el anterior Código Penal (Ley 62 de 1987).

El cambio no es meramente formal; responde a un proceso de actualización del ordenamiento jurídico cubano, que inició con la Constitución de 2019 y que busca adecuar las leyes a las nuevas realidades sociales. El nuevo Código, no solo derogó el cuerpo legal anterior, sino que también influyó en la creación de otras normas, como el proyecto de Ley del Régimen General de las Contravenciones y Sanciones Administrativas, que busca deslindar claramente las infracciones administrativas de los delitos penales, evitando así la duplicidad de sanciones y la confusión normativa que afectaba la seguridad jurídica.

Definición y constitución de los antecedentes penales

En el sistema jurídico cubano, los antecedentes penales se definen como el registro oficial de las sanciones impuestas mediante sentencia firme, por los tribunales. No cualquier sanción penal genera antecedentes. La ley excluye expresamente aquellas de menor cuantía, como la amonestación y las multas inferiores a doscientas cuotas, las que, a pesar de ser impuestas por un tribunal, no se inscriben en el registro de sancionados.

El ámbito de aplicación es amplio e incluye:

Sentencias de tribunales cubanos: Tanto los tribunales populares como los militares, con la particularidad de que, en los delitos estrictamente militares, las sanciones solo constituyen antecedentes si el fallo lo dispone expresamente.

Sentencias de tribunales extranjeros: La inscripción de sanciones impuestas a ciudadanos cubanos por parte de tribunales foráneos, es una característica distintiva de la legislación nacional, lo que se realiza en los casos y bajo las condiciones dispuestas en la ley.

El Registro Central de Sancionados: gestión y certificación

La custodia y certificación de esta información, corresponde al Registro Central de Sancionados, entidad que se encuentra subordinada al Ministerio de Justicia. Sus principales funciones consisten en: inscribir las certificaciones de sentencias firmes, certificar la existencia o no de antecedentes cuando una autoridad o particular lo solicite, y cancelar los registros cuando corresponda por ley.

El mecanismo para acreditar la situación jurídica de una persona, es la certificación de antecedentes penales. Este documento oficial es el único medio válido para hacer constar la existencia o ausencia de antecedentes ante cualquier instancia.

Existen varias modalidades de esta certificación, adaptadas a diferentes necesidades:

Nacional Personal: Para trámites particulares dentro del país.

Nacional por Organismo: Regulada por una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Justicia (RC 1 de 2021), que faculta a entidades estatales a solicitar los antecedentes de sus trabajadores o aspirantes, cuando el cargo a desempeñar así lo requiera.

Exterior Personal y por Organismo: Destinada a trámites migratorios, solicitudes de visa, o procesos de contratación laboral en el extranjero, reguladas por resoluciones específicas del MINJUS.

Extinción de los Antecedentes Penales: la cancelación

Uno de los aspectos más relevantes desde la perspectiva de los derechos fundamentales, es la posibilidad de cancelar los antecedentes penales. Este proceso implica la eliminación definitiva de las inscripciones en la base de datos y en el archivo físico del Registro Central de Sancionados, anulando todos los efectos legales futuros.

La cancelación puede producirse de dos formas:

De oficio: El propio Registro, conforme a lo dispuesto en la ley, procede a eliminar los datos una vez que se han cumplido los plazos y requisitos legales, sin necesidad de que el interesado accione en ese sentido.

A instancia del interesado: La persona que ha sido sancionada puede iniciar el trámite de solicitud de cancelación, una vez que haya cumplido la totalidad de la sanción y haya transcurrido el plazo establecido por la ley para la rehabilitación legal. Este trámite se inicia en las oficinas habilitadas en la Dirección Provincial de Justicia de cada territorio.

Efectos jurídicos y sociales

Tener antecedentes penales no solo implica el estigma social que ello genera, sino que conlleva consecuencias jurídicas concretas. Por ejemplo, en la fase de determinación de la sanción por un nuevo delito, la existencia de antecedentes constituye una circunstancia agravante que el tribunal debe considerar al individualizar la pena, guiado por principios como la conciencia jurídica socialista y el grado de peligrosidad del infractor, toda vez que la reincidencia, que presupone la existencia de una condena anterior, puede conducir a un endurecimiento de las sanciones.

En el ámbito laboral y administrativo, la existencia de antecedentes penales puede ser un requisito excluyente para acceder a determinados puestos de trabajo o para ejercer ciertas actividades económicas, tal como se regula en la Resolución Conjunta No.1 de 2001.

La regulación legal sobre los antecedentes penales en Cuba se encuentra sólidamente anclada en el nuevo Código Penal de 2022 y en las normativas complementarias del Ministerio de Justicia. El sistema se estructura en torno a un registro centralizado, y, así mismo, garantiza la unicidad de la información, la claridad de las sanciones que generan antecedentes y las vías para su cancelación, en línea con los principios de reinserción social.

Sin embargo, a pesar de estos aciertos en la función de control estatal, se ha de continuar trabajando en la protección de los derechos ciudadanos, especialmente en lo que respecta al uso de estos registros en el ámbito laboral y su impacto en la plena integración social de la persona sancionada. Se ha de hacer cuanto sea posible en función de lograr que conductas de escasa lesividad, no generen un estigma penal prolongado.

Autor: Javier Núñez González