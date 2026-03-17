Restablecido el sistema eléctrico de Pinar del Río a Holguín

La provincia más occidental de Cuba quedó nuevamente conectada al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), en las primeras horas de la madrugada de este martes, a la vez que continúa el proceso de restablecimiento en el resto del país.

Según informó la Unión Eléctrica de Cuba, en su canal de WhatsApp, a las las 3:30 de hoy se logró sincronizar el sistema de Occidente con el Centro Oriental, y por tanto, enlazar desde Pinar del Río hasta Holguín.

Pese a este importante paso, la generación eléctrica es insuficiente frente a la demanda. Por esta razón, en la provincia solo se ha podido garantizar el servicio eléctrico en cuatro circuitos específicos: el P 560, P 580, P 70 y P 80, confirma la Empresa Eléctrica de Pinar del Río, en su página de Facebook.

Especifica la información publicada en esa red social, que estos circuitos sostienen prestaciones básicas a la población. Por ejemplo, el P 560 facilita el suministro al hospital provincial Abel Santamaría; el P 580, al León Cuervo Rubio; e indistintamente, el P 70 y P 80 al pediátrico Pepe Portilla.

De esta forma, se asegura la continuidad de los servicios de salud en las instituciones provinciales, mientras se avanza en la recuperación total del sistema, acota la entidad.

Por otra parte, la UNE precisa que durante la noche hubo avances significativos en la interconexión del SEN.

Actualmente, se encuentran en proceso de arranque la Unidad 8 de la Central Termoeléctrica (CTE) de Máximo Gómez, la CTE Antonio Guiteras, mientras la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, ya está en línea.

«Continuamos en el proceso de recuperación», señaló el organismo nacional, al tiempo que insistió en la importancia de que la población se mantenga informada únicamente a través de los canales oficiales.

Tomado de Radio Guamá