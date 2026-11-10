Resultados que hablan de investigación y cientificidad

La Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca gana renombre no solo en Pinar del Río, sino en el resto del país y fuera de las fronteras nacionales.

El primer lugar alcanzado en el XXXII Taller Nacional Regional Occidental Científico Metodológico de Educación Patriótico Militar e Internacionalista (EPMI), celebrado de manera virtual los días 2, 3 y 4 de noviembre, colma de orgullo a la casa de altos estudios, en especial, a los que le confirieron este puesto de honor.

De un total de 90 trabajos enviados por las diferentes instituciones de educación superior del país, la delegación de la UPR destacó con seis galardones en la categoría de estudiantes y cinco en la de profesores. En cuanto al nivel de los reconocimientos, la Universidad obtuvo tres premios Relevantes, cinco Destacados y tres Menciones.

Entre los trabajos más sobresalientes de los profesores, se alzó con la categoría de Relevante la investigación titulada “Raúl Castro y la paz”, de los doctores en ciencias Dianelys Milagro León Leal, Osvaldo de Jesús Figueroa Pérez y Julio Jesús Sierra Socorro. Asimismo, en la categoría de Destacado, resaltó el estudio “Raúl Castro, el PCC cuestión de Seguridad Nacional” y “Raúl es Raúl: líder por derecho propio y mérito histórico”.

En el apartado estudiantil, el premio Relevante recayó en el trabajo “Elevar la percepción de riesgo ante el cambio climático, garantía para la seguridad nacional”, de la autoría de Lorena Ordaz Vento y el MSc. Jorge Eladio Pérez Velázquez. También mereció Destacado el trabajo sobre la Ley 128 y los símbolos nacionales desde el juego didáctico “Guardianes de la Patria”.

Estudiantes y profesores galardonados y el colectivo de Enseñanza Militar que lograron este meritorio puesto en el taller, sienten el regocijo de prestigiar a la universidad pinareña en el año de su 55 Aniversario, en el marco del centenario del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, así como por los 55 de la institucionalización de los estudios superiores en la provincia.

Una vez más se demuestra que la comunidad universitaria pinareña trabaja con rigor científico y compromiso con la defensa de la Patria, y unidos todos por la misma senda.