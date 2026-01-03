En estas horas terribles de nuestra América pienso en todos los millones de venezolanos cuyas vidas dieron un vuelco con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, y el inicio de las misiones sociales a partir de la redistribución de la renta petrolera.

Así aseguró el reconocido periodista pinareño Ronald Suárez Rivas, corresponsal del periódico Granma, que desde agosto de 2006 hasta noviembre de 2007 permaneció en la República Bolivariana de Venezuela, apenas 11 meses después de su egreso de la Universidad de La Habana.

En esa nación se acercó a personas que tuvieron nuevas oportunidades con el chavismo, y de cuyas historias fueron testigo las páginas del periódico cubano.

Durante un año y cuatro meses pude vivir varios procesos electorales y recorrer todo el país con sus cerros, andes, llanos, la selva, explicó a la Agencia Cubana de Noticias.

A pesar de la diversidad, la gente tenía un sentimiento en común de agradecimiento a la Revolución Bolivariana y lo que hacía en función de resolver los problemas del pueblo, dijo.

Por ejemplo, las grandes transnacionales llegaron a hacer experimentos humanos con tribus indígenas, acotó, y eso provocó un odio hacia el «hombre blanco», que comenzó a cambiar con la llegada de Chávez y las leyes para reconocer los derechos de los pueblos autóctonos.

Foto de Alberto Borrego Ávila (periódico Granma)

Compartí con personas con historias de discriminación, excluidas por el sistema y que nunca habían visto un médico o carecían de acceso a la educación, apuntó Suárez Rivas.

Recuerdo ahora mismo a Joglis Parra, aquel muchacho de Aragua al que habían echado de la escuela luego de un par de lecciones, porque no tenía sensibilidad en sus brazos y al director no le pareció un buen ejemplo que un alumno agarrara el lápiz con los pies, señaló.

Yo pensaba que nunca iba a estudiar y dije: bueno, tendré que seguir así, como Dios me quiera llevar, me confesó Joglis cuando lo conocí; por aquellos días ya había logrado el título de sexto grado y esperaba graduarse de bachiller, había aprendido a componer canciones, a hacer música, y estaba preparando un disco con ellas, destacó.

O Yurbis Goitía, la muchacha discapacitada de Yaracuy que tuvo que abandonar los estudios al terminar el sexto grado, porque su madre no disponía de recursos para mantener a sus cuatro hermanas y enviarla a ella a la secundaria, rememoró.

Y cuando la conocí se alistaba para entrar a la universidad, refirió el multipremiado periodista. Uno ve las imágenes que desde esta madrugada estremecen al mundo, y no puede dejar de pensar en la gente que conoció allí, apuntó, en esa tierra que tiene el privilegio, y la desgracia a la vez, de contar con las mayores reservas de petróleo del mundo.

Duele e indigna en proporciones iguales, porque detrás de esas explosiones en Caracas, Miranda, Aragua, La Guaira, que uno ve desde la distancia, hay mucha gente inocente en peligro, y porque “ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar, como diría Galeano; pero está muy claro que ese es su objetivo, refirió

Tomado de ACN