Portada » San Juan y Martínez: resiliencia en tiempo de crisis (+Fotos)

San Juan y Martínez: resiliencia en tiempo de crisis (+Fotos)

Horno de leña, símbolo de resiliencia comunitaria. Foto: Rachel Reyes Torres

En medio de la actual contingencia energética que atraviesa el país, San Juan y Martínez implementa acciones para garantizar la alimentación de la población y la atención a organismos priorizados. La puesta en funcionamiento de un horno de leña destinado a la elaboración del pan de la canasta básica constituye una alternativa práctica y oportuna frente a la reducción del suministro eléctrico y de combustible. 

Recursos locales en función de la producción de alimentos. Foto: Rachel Reyes Torres

La iniciativa, aprovecha recursos disponibles en el territorio y permite mantener la producción diaria de un alimento esencial. Gracias a este esfuerzo, se asegura que el pan llegue a las familias, al tiempo que se abastecen instituciones como hospitales, círculos infantiles y centros de atención social, donde resulta indispensable para niños, pacientes y adultos mayores. 

El horno de leña no solo representa una solución técnica, sino también un símbolo de resiliencia comunitaria. La disciplina en la organización de los turnos de labor, el aseguramiento de la materia prima y el compromiso de los trabajadores del sector son factores estabilidad del servicio. La experiencia demuestra que, ante las dificultades, la creatividad y la voluntad colectiva marcan la diferencia. 

Foto: Rachel Reyes Torres
Foto: Rachel Reyes Torres

Con esta medida, San Juan y Martínez reafirma que, incluso en tiempos de crisis, es posible garantizar la vitalidad de este servicio básico. A pesar de constituir un proceso más complejo, demuestra el compromiso de los trabajadores del sector alimentario que no renuncian a su misión. El pan que hoy se hornea con leña es reflejo de la capacidad de adaptación de un pueblo que enfrenta los retos con soluciones concretas y efectivas. 

Tomado de Radio Guamá

