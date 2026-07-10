San Juan y Martínez se afianza municipio mayor productor de tabaco en Cuba

Con la siembra de tres mil hectáreas (ha) previstas para la campaña 2026- 2027, el municipio de San Juan y Martínez se afianza como el mayor productor de tabaco en Cuba.

Ya concluyó el proceso de contratación y en la contienda estarán involucrados mil 921 productores, explicó Michel Alejandro Valdés Ravelo, director general de la empresa de acopio y beneficio de tabaco Hermanos Saíz, de ese territorio.

Ese municipio, considerado la Meca del Tabaco en la isla, plantará 200 ha de tabaco tapado- de donde se obtienen las capas de exportación- y dos mil 800 de vegas finas de primera.

Continúa la apuesta por el cambio de matriz energética en el riego, con la entrada de equipos solares en pos de cubrir el 50 por ciento de las áreas, aseveró.

Detalló, en ese sentido, que ya disponen de 53 posiciones de riego de ese tipo instaladas, 12 en proceso y 39 por montar; y en agosto deben arribar otras 200 al territorio.

Entre las inversiones para la campaña también figura el montaje de sistemas de riego por goteo con energía solar en tierras de cuatro productores sanjuaneros, aseguró Valdés Ravelo.

Nos permitirá mayor eficiencia, pues el riego es localizado en la raíz de cada planta y en toda el área al mismo tiempo, evita la erosión de suelos y el sistema mide la humedad del cultivo, precisó.

Esta tecnología existió en décadas pasadas, pero ahora es más moderna, apuntó.

Asimismo, el municipio prosigue la recuperación de cámaras de cura controlada (calfrisas) para el tabaco tapado, seriamente afectadas por el huracán Ian a finales de septiembre de 2022.

Puntualizó, en esa línea, que se han recuperado dos baterías de calfrisas con 28 cámaras, y cuatro productores construyen ese tipo de casas.

Los resultados del sector tabacalero en Pinar del Río fueron decisivos en la obtención de la sede del acto central nacional por el 26 de Julio, hombres y mujeres que han superado los múltiples obstáculos impuestos por la crisis energética y se empeñan en mantener viva una tradición de siglos.

La campaña 2025- 2026 ha sido la más dura, y gracias a la estrategia del grupo empresarial Tabacuba contamos con mil 216 hectáreas bajo riego por sistemas fotovoltaicos, cifra que representa el 38 por ciento de las áreas, apuntó.

En el resto de los casos fue necesario regar de noche, de madrugada, cuando llegaba la corriente; un esfuerzo extraordinario de los vegueros que aun así han logrado rendimientos de 1.3 toneladas por hectárea, superior a lo planificado, dijo.

Resaltó que, además, sembraron 120 productores más que en la contienda precedente, lo que se traduce en 77 hectáreas por encima.

En los últimos tres años San Juan y Martínez ha incorporado más maquinaria agrícola, implementos y sistemas de riego, cambios que se han traducido en el incremento de los niveles productivos después de Ian y en mayor calidad de vida de los vegueros.

Osvaldo Santana Vera, director agrícola del grupo empresarial Tabacuba, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que para la contienda 2026- 2027 la provincia deberá sembrar 12 mil 720 ha, con el mayor peso en el llamado macizo tabacalero.

Refirió que San Luis plantará dos mil 400 hectáreas; Consolación del Sur, dos mil 100 y Pinar del Río, dos mil ha.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias