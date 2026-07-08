San Juan y Martínez instala novedosa tecnología para producir posturas (+Fotos)

En el municipio de San Juan y Martínez, el mayor productor de tabaco en Cuba, se instalan 11 nuevos túneles para la producción de posturas en la campaña 2026- 2027, una tecnología que protegerá las plántulas de las lluvias.

Es un equipamiento moderno que, entre otros elementos, incluye máquinas de poda en busca de uniformidad, y sistemas solares para el riego, explicó Michel Alejandro Valdés, director general de la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco Hermanos Saíz, de ese territorio.

Estos túneles garantizarán la riega temprana y segura, toda vez que protegerán las simientes de las precipitaciones de inicio de cada contienda, dijo.

Asimismo, se suman a los 18 túneles existentes desde el año pasado en un territorio que aporta el 80 por ciento de la semilla de tabaco producida en la mayor de las Antillas, sobre todo de vega fina, de segunda y tabaco tapado.

La inversión tributará a mayor calidad de las posturas, pues tendríamos un total de 83 mil 520 bandejas para cubrir las 200 hectáreas (ha) de tabaco tapado del municipio, 31.5 de semillas y estaremos en condiciones de producir posturas para 175.5 ha de tabaco de sol, detalló.

San Juan y Martínez pretende plantar tres mil hectáreas de la solanácea en la contienda 2026- 2027, etapa que asumirán mil 921 productores.

Los aportes del sector tabacalero fueron decisivos para que la provincia mereciera la sede del acto central nacional por el 26 de Julio, aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias