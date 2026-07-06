La Unión Eléctrica informa que ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. La entidad agrega que se investigan las causas. “Se continuará informando al respecto”.

El periodista Bernardo Espinosa agrega en su perfil de de facebook que la Unión Eléctrica de conjunto con Consejos de Defensa en provincias, implementa protocolos, para asegurar energía a Centros vitales. A la vez se trabaja para inicio de acciones, que permiten restablecer gradualmente el Sistema.

Tomado de Cubadebate