Se hizo la luz en el “Luz Zaldívar”

Hace 15 días el hogar de ancianos Luz Zaldívar, de la ciudad de Pinar del Río, cuenta con un kit fotovoltaico que mejora los servicios asistenciales y la calidad de vida, tanto de los que allí residen de forma permanente como transitoria.

La doctora Yurianela Acosta Díaz, directora del centro, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que el módulo repercute, sobre todo, en la garantía de iluminación en pasillos y habitaciones durante las noches, previniendo caídas y brindando mayor seguridad.

Significa vivir en un lugar más preparado para enfrentar emergencias, pues los abuelos no necesitan ser evacuados o trasladados debido a una falla eléctrica, lo que evita el estrés y la desorientación que un cambio de entorno provoca en adultos mayores, especialmente en aquellos con condiciones como Alzheimer, apuntó.

En medio de un contexto de crisis energética del país, el hogar se convierte en una especie de “isla” dentro de un barrio que puede estar a oscuras, lo cual permite operar con normalidad, administrar terapias y atender cualquier urgencia nocturna sin depender de la inestabilidad de la red eléctrica nacional, precisó.

Este kit transforma el hogar en un sitio más confortable y humanizado, permitiendo que el personal de salud se concentre en cuidar a los residentes sin la preocupación constante de que un corte de luz interrumpa un tratamiento vital o una atención establecida, enfatizó Acosta Díaz.

Hoy el “Luz Zaldívar” cuenta con 38 ancianos, de los cuales 25 residen de forma permanente, y el resto solo en horario diurno; atendidos por 10 enfermeras, una doctora y asistencia de apoyo de Geriatría y de varias especialidades del policlínico Raúl Sánchez.

De acuerdo con la doctora Sandra Ramírez Guzmán, directora general de Salud Pública, 24 kits fotovoltaicos han sido instalados en instituciones sanitarias de la provincia para mantener la vitalidad de algunos cuerpos de guardia de policlínicos y servicios extendidos de urgencias médicas.

Además, el hogar de ancianos Luz Zaldívar y el centro médico psicopedagógico.

Destacó que otras unidades de salud han recibido kits donados por empresas estatales y privadas, los cuales se encuentran en proceso de montaje.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias