El taller 105 de Confecciones Alba en Consolación del Sur trabaja desde inicios del presente mes en la elaboración del uniforme escolar para los alumnos que iniciarán la enseñanza primaria, el próximo primero de septiembre.

Este colectivo tiene a su cargo la fabricación de unas 7 500 prendas, y para lograrlo, se enfrascan en intensas jornadas de trabajo, que extienden a los fines de semana.

Trabajadores asumen intensas jornadas de trabajo para producir hasta 400 unidades diarias antes del primero de septiembre. Foto: Pedro Lázaro Rodríguez Gil/ Tele Pinar

La instalación de un grupo electrógeno y garantía de combustible para mantener el ritmo productivo, permiten la culminación de 300 a 400 unidades diarias, aproximadamente.

Con esta estrategia, en menos de un mes lograron cumplir el 65% de la demanda, y asumir los compromisos de otros talleres de la provincia.

La destreza de sus 24 trabajadores, que en esta etapa cuenta con el apoyo del colectivo del taller de talabartería de la demarcación, aseguró la entrega del vestuario escolar destinado al municipio especial Isla de la Juventud.

La meta de los trabajadores del taller 105 de Confecciones Alba es concluir antes del 31 de agosto. Tienen la materia prima necesaria y la voluntad de cumplir con este empeño.