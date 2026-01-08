Portada » Se normalizan los vuelos de retorno para colaboradores de la salud cubanos en Venezuela

Una vez restablecidos los vuelos internacionales desde y hacia Venezuela, esta semana se han retomado los viajes de los colaboradores a nuestro país. Foto: Minsap

Tras un periodo de interrupción logística, se ha logrado normalizar el flujo de retorno a Cuba de los profesionales de la salud que prestan servicios en la República Bolivariana de Venezuela, informó el Ministerio de Salud.

Durante los últimos meses de 2025, el proceso regular de viajes por concepto de vacaciones y término de misión se vio afectado por dificultades en la transportación aérea, situación que se complejizó posteriormente con el cierre del espacio aéreo venezolano y la consiguiente suspensión de todos los vuelos comerciales.

Este cierre, una medida excepcional, generó la acumulación temporal de colaboradores que habían concluido su compromiso laboral o a los que les correspondía su periodo de descanso, imposibilitando su traslado inmediato a Cuba. 

Con el restablecimiento de las operaciones aéreas internacionales desde y hacia Venezuela, se activaron de inmediato los mecanismos para solventar el atraso acumulado.

Esta semana, de manera organizada y progresiva, se han retomado los vuelos que permiten el regreso de estos trabajadores a su país.

La reanudación marca el fin de la interrupción y el regreso a la normalidad del ciclo de movilidad de la colaboración médica cubana en dicha nación, asegurando el cumplimiento de los plazos contractuales y el derecho al descanso de los profesionales.

(Con información del Ministerio de Salud) 

Tomado de Cubadebate

