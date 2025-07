Sin aumentar la producción, no hay posibilidad de ordenar la economía

Lo que ha primado en el primer semestre del año es la insatisfacción que tenemos todos con la actual situación económica del país, que ha sido un proceso acumulativo y tiene su causa fundamental en el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, valoró este lunes el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Sus reflexiones se produjeron durante el debate del primer tema de la agenda matutina de la comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en los encuentros previos al Quinto Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura.

Durante el intercambio, en el que participaron el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, entre otros dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno, se evaluaron la marcha del Plan de la Economía en el primer semestre del año, así como las propuestas de acciones a implementar en la segunda mitad de 2025.

En el inicio de las sesiones, el diputado Félix Martínez Suárez, presidente de la comisión de Asuntos Económicos, enfatizó en que durante la jornada se abordarían temas complejos, a punto de partida de que, a pesar de todos los esfuerzos, no se han obtenido los resultados esperados en un grupo de aspectos muy sensibles para la población, debido a multiples causas, pero también por insuficiencas nuestras.

La economía prácticamente está paralizada y eso es una condición objetiva para los sistemas productivo y de servicios, subrayó Martínez Suárez, tras referir limitaciones claves como la contracción de la economía; una inflación que se alarga en el tiempo; las grandes limitaciones en el transporte y la alimentación; el deterioro de la vialidad, la urbanidad y la higiene de nuestras ciudades; el incremento de la indigencia y la vulnerabilidad de personas y familias, entre otros fenómenos.

Son esas, añadió el diputado, «algunas de las principales cuestiones que laceran la vida de la población cubana, y nosotros tenemos que hacer una evaluación crítica de los problemas que tenemos, de cómo los vamos a resolver; de cómo vamos a trabajar y de cómo vamos a salir adelante».

Es esa también —agregó— una responsabilidad de todos nosotros, de la Asamblea. Y «por todo ello —dijo— tenemos la imperiosa necesidad de seguir trabajando unidos y de que cada institución y autoridad cumpla con lo que le corresponde, con claridad en sus metas y sus objetivos».

El Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) convocó así a las y los diputados «a realizar un análisis crítico y objetivo de todos los temas de nuestra agenda, convencidos de que solo en nuestras manos está la solución de nuestros problemas.

El pueblo así lo demanda de nosotros, y tenemos esa gran responsabilidad y ese gran deber moral y ver cómo vamos a salir adelante y qué tenemos que hacer para ello, afirmó.

EL BLOQUEO, NUESTRO PRINCIPAL OBSTÁCULO

La política de asfixia económica de los Estados Unidos continúa operando como el principal obstáculo al desarrollo nacional, subrayó Joaquín Alonso Vázquez, titular del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), durante la presentación del comportamiento del Plan de la Economía en el primer semestre de 2025.

En 2024 —explicó— la economía cubana sufrió una marcada persecución de los flujos financieros, mucho más de lo que ya es habitual, y este año continúan esas persecuciones, que lastran el funcionamiento normal de las transacciones internacionales, generando graves trabas en el proceso de pagos internacionales, incluso con bancos corresponsales con los que tenemos relaciones.

La presión del Gobierno de los Estados Unidos sobre esas instituciones bancarias internacionales para coartar incluso las transanciones que desde nuestros bancos se realizan en función del cumplimiento de pagos a proveedores o a instituciones de créditos, están imposibilitando adquirir insumos críticos para la producción y para el sector electroenergético en determinados mercados, señaló.

También estamos enfrentando, añadió, un bloqueo sistemático a los flujos de remesas a través de canales digitales y financieros para restringir las remesas directas que se reciben de familiares en el exterior; y sanciones extraterritoriales a socios y proveedores.

«Todos estos elementos, que son algunos de los que forman parte de lo que llamamos la guerra económica a que nos tiene sometido el imperio con sus medidas de bloqueo, estuvieron presentes durante el ejercicio económico de 2024, lo que marcó las limitaciones para reactivar la base productiva y satisfacer necesidades básicas de la población», insistió Alonso Vázquez.

Y en ese escenario de guerra económica, argumentó, el resultado del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 fue de un decrecimiento del 1,1 por ciento, cuando las proyecciones para ese año eran las de crecer dos por ciento.

Al explicar el impacto de este decrecimiento de 1,1 por ciento, comentó que eso significa que las brechas que tenemos, comparados con el 2019, se acrecentaron.

«La actividad primaria, la agricultura cañera y no cañera, la minería, acumulan una brecha, comparada con 2019, del 53 por ciento. La actividad secundaria, la manufactura, la industria, tiene una brecha del 23 por ciento contra el resultado 2019. Y en la actividad terciaria, ya con más innovación, tecnología y ciencia, la brecha es aún del seis por ciento. Como resultado de todo esto, al cierre de 2024, nuestro PIB es inferior en un 11 por ciento en comparación con 2019».

UN PRIMER SEMESTRE DURO; UN SEGUNDO SEMESTRE DESAFIANTE

El año 2025 inició para Cuba con más bloqueo y más persecución para el desarrollo de nuestra economía. El primer semestre ha estado marcado, así, explicó el titular del MEP, por:

Un alto endeudamiento externo, que se viene atendiendo, se viene gestionando, pero pesa en el funcionamiento normal de la economía.

El no acceso a créditos para el desarrollo. Se realizan gestiones que han dado determinados resultados, aunque muy pequeños, porque para reimpulsar la economía se requiere financiamiento.

Déficit de divisas. No han sido suficientes las divisas de que hemos dispuesto para abastecer la economía de todos los insumos, como combustibles, partes y piezas de repuestos y otros requerimientos.

Falta de combustibles y energía.

Déficit de materias primas e insumos.

Bajo aprovechamiento de las capacidades instaladas.

Mecanismos internos insuficientes, por lo que todavía se siguen identificando trabas para poder reimpulsar las capacidades productivas.

Indisciplinas, como evasión fiscal, subdeclaración, el no uso de mecanismos de pago transpartentes y otros fenómenos.

Una inflación internacional que ha llevado a un incremento de los precios de nuestros principales insumos y como consecuencia también de los costos.

La afectación indirecta de las situaciones de guerra, de la geopolítica internacional cada vez más compleja.

«Las consecuencias de estos y otros impactos, señaló el Ministro de Economía y Planificación, se enfrentan diariamente en el desarrollo y la conducción de la economía nacional; sin embargo, son estas la base fundamental de las afectaciones y limitaciones que hemos tenido para reactivar la base productiva y satisfacer las necesidades básicas de la economía y de la población».

EXPORTAR, EXPORTAR, EXPORTAR

Ante la necesidad urgente de incrementar las exportaciones, como fuente de financiamiento endógena, el titular del MEP informó que en la primera mitad del 2025 los ingresos en divisas por este concepto cumplieron el plan en 91 por ciento, pero todavía es inferior al real de igual período del año anterior en un siete por ciento.

Las exportaciones de bienes se cumplieron al 62 por ciento y decrecieron un 22 por ciento en comparación con los primeros seis meses del año anterior. Cumplieron el plan, el tabaco, la langosta y otros productos pesqueros. Hubo 21 grupos empresariales que cumplieron el plan; pero otros 33, incumplieron en rubros como el níquel, la miel de abeja, el carbón vegetal, el camarón de mar y el de cultivo y los productos biofarmacéuticos.

En las exportaciones de servicio, el Ministro informó que de los tres principales, los servicios médicos cumplieron casi el ciento por ciento en el primer semestre de 2025, con proyecciones en el segundo semestre de cumplir y crecer. No obstante, en comparación con el primer semestre de 2024, acumula un decrecimiento de uno por ciento.

En los servicios turísticos, entre enero y junio el cumplimiento fue del 82,3 por ciento con respecto al plan, y un decrecimiento del 17,7 por ciento en comparación con igual periodo del pasado año.

En las telecomunicaciones, se reporta un cumplimiento del plan del 103 por ciento, aunque sus ingresos cayeron un 19 por ciento en comparación con el primer semestre de 2024; no obstante, para el segundo semestre del año en curso se prevé que llegue a igualar o superar ligeramente los resultados del pasado año.

A partir de las medidas adoptados a finales de mayo y principios de junio —explicó Alonso Vázquez—, ETECSA ha venido recuperando sus ingresos por los paquetes que se cobran desde el exterior, lo cual, unido a un grupo de acciones que la empresa realizará desde el punto de vista comercial, permite asegurar que la actividad de las telecomunicaciones va a tener un segundo semestre mucho mejor.

Sobre el turismo, explicó que en el primer semestre de 2025, el plan de visitantes internacionales solo se cumplió al 71 por ciento, con un decremiento del 23 por ciento con relación a igual período del año anterior. Canadá y Rusia se mantienen como los mercados que más se han reanimado después de la Covid, pero todavía no se llegada a los niveles prepandemia.

El sector turístico —subrayó— viene haciendo gestiones con nuevas líneas aéreas, en el período se retiraron algunas de la operación turística, pero se gestionan otras para que vayan sustituyéndolas, aunque todavía no a los niveles que se tenían en años anteriores.

Para la reanimación del sector se ha adoptado, además, otro grupo de acciones, como la compactación de la gestión en hoteles con mayor calidad, en coordinación con los touroperadores; el mejoramienato paulatino y progresivo de los suministros; y otras medidas organizativas que auguran un segundo semestre mejor que el segundo semestre del año anterior, aunque todavía no se llegará ni a la cifra de visitantes planificadas ni a los niveles que se alcanzaron en 2024.

El turismo nacional, mientras, se cumple entre enero y junio de este año al 92 por ciento del plan y decrece un 5,2 por ciento con relación al 2024.

Sobre las importaciones, el Ministro de Economía y Planificación explicó que en el semestre recién concluido el plan se cumplió al 67 por ciento; no obstante, representó un crecimiento del siete por ciento con respecto a igual período de 2024, fundamentalmente en recursos priorizados para la economía y la población.

Las importaciones entre enero y junio del presente año, sin embargo —acotó Alonso Vázquez—, siguen siendo insuficientes para el manejo de la economía, el desarrollo y la satisfacción de las necesidades de la población. El país —enfatizó— necesita de más importaciones de insumos, materias primas y equipos para reanimarse.

Sobre la participación de las formas de gestión no estatal en las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, señaló que estas importaron en el primer semestre más de mil millones de dólares, para un incremento del 34 por ciento con respecto a 2024.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) concentraron un 70 por ciento de las importaciones del sector no estatal. El resto se realizó por parte de trabajadores por cuenta propia, mayoritariamente, y otras formas de gestión.

Volviendo sobre las exportaciones del sector no estatal entre enero y junio de este año, Alonso Vázquez informó que en cuanto a los surtidos, se manifestó un comportamiento muy parecido a igual período del año anterior, pero tuvieron un crecimiento en el entorno del 30 por ciento, y el volumen exportado fue muy inferior a lo que ese sector importó.

Las mercancías cubrieron el 85,8 por ciento de las exportaciones, fundamentalmente carbón vegetal, y los servicios; el resto, teniendo como áreas más representativas los servicios de desarrollo y soporte de aplicaciones informáticas.

SEMBRAR LA COMIDA

Al comportamiento del sector agropecuario en el primer semestre del año, dedicó un amplio espacio el Ministro de Economía y Planificación. Informó que el arroz, las hortalizas y las viandas cumplieron el plan y crecieron con relación a igual período de 2024, pero, recordó, el plan aprobado por la Asamblea Nacional fue un plan pequeño, basado en los recursos disponibles que se identificaron entonces; lo cual ha llevado a un reanálisis completo del plan de producción de la agricultura.

Se prevé que en el segundo semestre de este año el sector crezca a partir de potencialidades, posibilidades, y encadenamientos que se han ido identificando y gestionando, y que ya empiezan a dar frutos, entre otras acciones.

Abundando en las estadísticas, el titular del MEP señaló que las producciones de frijoles y maíz también cumplieron el plan previsto para enero a junio, pero no logran alcanzar los niveles de producción del año anterior, ni satisfacer las demandas; mientras que el huevo y la leche fresca incumplieron el plan debido a limitaciones con el aseguramiento de insumos necesarios, los altos costos y los bajos rendimientos; no obstante, incrementaron los niveles productivos respecto igual período del año anterior.

Pese a los cumplimientos en la agricultura, comentó Alonso Vázquez, los niveles productivos alcanzados son insuficientes para cubrir el déficit de productos importados y las necesidades de la población.

Además de ello —aseguró el Ministro— las producciones que se van logrando no están formando parte, mayoritariamente, de los balances de alimentos territoriales, lo cual indica que es necesario seguirlos fortaleciendo. Ejemplificó al respecto que menos del 50 por ciento de las producciones agropecuarias que se generan en los municipios forman parte de estos balances, a pesar de que en ellos hay una reserva importante para garantizar los diferentes destinos, tanto la canasta básica como los compromisos sociales.

Sobre las medidas para reimpulsar la producción agropecuaria, informó que se han aprobado esquemas a exportadores, se gestionan encadenamientos con aportes cruzados para garantizar insumos fundamentales y se amplían alianzas con países estratégicos amigos.

Se aprobaron esquemas a productos que sustituyen importaciones y estimulan a los productores y su cadena de valor, como el arroz, los frijoles, el maíz, la soya; y se encadenan con los productores otras entidades que cuentan con esquemas de autofinanciamiento, entre cuyas experiencias positivas está el prefinanciamiento del turismo a producciones avícolas o porcinas, que permiten incrementar las producciones y bajar las importaciones. Y también se incrementa la contratación con mayor control de las producciones agropecuarias, aunque todavía es insuficiente.

Sobre la zafra azucarera, el titular del MEP explicó que al cierre del primer semestre se mantenía el incumplimiento, con niveles de producción de azúcar crudo inferiores al 44 por ciento de lo previsto. Además, prevalecieron los atrasos en la siembra de caña, que solo alcanzó el 50 por ciento del plan hasta la fecha.

En estos incumplimientos incidieron —explicó—, una insuficiente disponibilidad de combustible para la cosecha y el transporte de la caña; incumplimientos en el corte diario; cuestiones organizativas; mala calidad de las reparaciones industriales; bajo rendimiento cañero y una baja eficiencia industrial.

Alonso Vázquez señaló que en el sector cañero-azucarero tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la próxima zafra empiece a ser mejor, y sobre todo la zafra de 2027.

En función de este objetivo, para el sector agroindustrial azucarero se priorizan negocios de inversión extranjera; funciona un esquema para garantizar un nivel de insumos, con pasarelas y cuentas en el exterior, al tiempo que se potencian alternativas para la venta de derivados, como volúmenes de alcohol y otros subproductos de la caña que permitan asegurar determinados insumos para la zafra También se potencian los bancos de semillas para avanzar en la siembra, recuperando rendimientos.

Sobre los portadores energéticos, el titular del MEP se refirió a las acciones que se han desarrollado para el sostenimiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) como un objetivo estratégico para el país. Señaló que se ha mantenido un seguimiento sistemático al programa de recuperación del SEN, con prioridad en los aseguramientos, a pesar de la compleja situación económica.

Alonso Vázquez ponderó asimismo la participación de las fuentes renovables de energía (FRE) que ya alcanzó el 6,4 por ciento de la producción de electricidad en el país, superior al plan 1,9 por ciento. Es este, dijo, el camino por el cual tenemos que seguir transitando, no solamente a los efectos de garantizar la energía, sino también para aportar más salud a nuestro medio ambiente.

En el análisis e información a los diputados que integran la Comisión de Asuntos Económicos e invitados, sobre el comportamiento de la economía en el primer semestre del año, el Ministro del MEP abordó también temas como las inversiones, la inflación, la circulación mercantil minorista, y el sector social.

Al concluir su presentación, Joaquín Alonso Vázquez señaló que en el comportamiento de la economía en el primer semestre del año se continúan confirmando las afectaciones por la persistencia de la guerra económica, así como los riesgos y amenazas que impactan en el desarrollo económico y social del país.

QUE EL DISCURSO SE PAREZCA MÁS A LA REALIDAD

Tras la presentación del informe sobre el estado de la economía al cierre del primer semestre de 2025, se suscitó un amplio debate, como parte del cual el diputado por el municipio pinareño de Minas de Matahambre, Ian Pedro Carbonell Karrell, expresó que para construir el socialismo que queremos tenemos que generar riquezas y productos que contribuyan a un mayor bienestar de la población, y eso pasa porque nuestras fuerzas productivas sean capaces de hacerlo.

El decrecimiento de las exportaciones se refleja en la gran escasez de divisas que sufre hoy el país, y eso, dijo, debe ser el principal foco de trabajo en la esfera de la economía.

Tenemos plenamente identificados quiénes son nuestros principales exportadores, afirmó Carbonell, toca ahora trabajar con ellos, dar seguimiento a sus planes, y buscar soluciones a los problemas que enfrentan. Para ello, entre otras cuestiones, es preciso brindarles una mayor autonomía empresarial, para que puedan contar con los recursos mínimos que les permitan cumplir sus planes exportadores, consideró.

El papel de los territorios en la batalla económica estuvo presente también en las intervenciones. Al respecto, Daylín Alfonso Mora, presidenta de la Asamblea Municipal de Matanzas, insistió en lo imperioso de implementar efectivamente la estrategia de desarrollo diseñada para cada territorio. En su municipio, dijo, se incumplen las exportaciones en varios renglones, como la producción de carbón vegetal y la producción agropecuaria, y en tal sentido citó el caso de la Empresa de Frutas Selectas, que no ha reportado ninguna venta al exterior en lo que va de año. Hay potencialidades, consideró, que no desarrollamos, y son asuntos que no tienen que ver con el bloqueo.

Por su parte, Santiago González Acosta, titular de las Asamblea Municipal de Cienfuegos, significó que ese territorio, con unas 12 mil hectáreas cultivables, no logra autoabastecerse todavía de alimentos, con la consecuente insatisfacción de sus habitantes, un problema que deviene máxima prioridad para las autoridades. Entre otros temas, señaló que se trabaja en la identificación de un grupo de proyectos de desarrollo local, que no tributan a la economía territorial, por lo que se decidió el cierre de una parte de ellos. Pese a las dificultades, dijo, Cienfuegos se mantiene superavitario.

Teresa González Barea, diputada por Amancio Rodríguez, Las Tunas, afirmó que el discurso tiene que parecerse más a la realidad, y para ello hay que pasar de la etapa del diagnóstico a la de búsqueda de soluciones a los problemas. En sus palabras, contó sobre los intercambios con diferentes colectivos laborales del municipio, en los que pudo conocer de sus esfuerzos para superar las adversidades, pero también de cómo, cuando son distribuidas las utilidades, se favorece a quienes detentan los mayores salarios, lo que lastra la motivación de las fuerzas productivas. Es ese un negativo fenómeno que es necesario revertir, consideró.

Sobre el necesario seguimiento y control de los consejos de la Administración y las asambleas municipales a la actividad económica en los territorios, habló el diputado por el municipio avileño de Colombia, Alain Rodríguez Hernández.

En tanto, Carlos César Torres, diputado por el municipio San Luis, en Pinar del Río, afirmó que el informe presentado por el ministro Joaquín Alonso Vázquez, muestra la complejidad del escenario económico actual. Pese a las dificultades, dijo, se aprecian algunos avances destacables, y, entre ellos, citó la reducción de la volatilidad extrema de los precios y la desaceleración sostenida de la inflación, lo que ofrece cierto alivio al poder adquisitivo de los ciudadanos. Sin embargo, persisten desafíos críticos como la fuerte contracción de la circulación mercantil minorista y el decrecimiento de la exportación de bienes y servicios, con la consecuente disminución en la disponibilidad de divisas. Al respecto, llamó a centrar la atención no solo en los sectores exportadores tradicionales, sino también en los que se concentran en la llamada esfera del conocimiento, como la industria biotecnológica y biofarmacéutica, la de la información, los servicios académicos y profesionales, y el turismo especializado, entre otros.

En su intervención, el diputado pinareño se refirió a algunas de las acciones que, a su juicio, demandan máxima prioridad en la actividad económica, como el perfeccionamiento del Sistema Empresarial Estatal, la necesidad de contar con una norma jurídica que permita la creación de mipymes mixtas, el fortalecimiento del control fiscal, la descentralización territorial de competencias y la efectividad en el aporte a la contribución al desarrollo local.

El debate, resaltó el titular de Economía y Planificación, nos ha aportado la visión de los diputados desde los territorios.

Hay una estrategia de trabajo, dijo, un sistema de control por parte del Partido y el Gobierno, y se labora sin descanso en función de que podamos mejorar en el segundo semestre del año, y lograr objetivos superiores en el desarrollo de la economía.

HACER EL ANHELO, REALIDAD

Al cierre del debate, el Presidente Díaz-Canel compartió con los diputados importantes reflexiones que deben guiar el trabajo cotidiano en el ámbito económico del país, teniendo en cuenta “el anhelo que tenemos todos de impulsar la economía y de que vaya llegando la prosperidad que necesita nuestro pueblo”.

Es necesario, reconoció, transformar nuestro enfoque de trabajo, y encaminarlo hacia cómo generamos riquezas en el actual contexto para superar los desafíos económicos que tenemos por delante.

Con frecuencia intentamos solucionar problemas redistribuyendo los escasos recursos existentes, pero debo señalar con responsabilidad, explicó, que los ingresos actuales del país son insuficientes para adquirir las materias primas fundamentales que requiere el aumento de la producción nacional.

De ahí su énfasis en que, sin aumentar la producción en las actuales condiciones complejas, no hay posibilidad de ordenar la economía. Dar respuesta a esa necesidad, reconoció, es uno de los principios que guía el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Al respecto, destacó la importancia de darlo a conocer en detalle a la población, porque su participación es fundamental para irlo perfeccionando y haciendo ajustes basados también en experiencias territoriales.

En las visitas que hacemos a los territorios, comentó, se me reafirma la convicción de que sí podemos salir adelante, por lo que se hace en determinados lugares y los liderazgos que en ellos se han consolidado.

De los beneficios que significan esos buenos ejemplos, no solo para el país, sino también para los colectivos laborales y las comunidades donde están enclavados habló también el Jefe de Estado.

Con especial énfasis comentó, igualmente, acerca de la imperiosa necesidad que tiene el país de incrementar sus producciones en todos los ámbitos y defender en cada territorio qué es lo que podemos producir para tener más alimentos. En unos lugares se logra y en otros no, subrayó, y en ello influye una combinación de factores tanto objetivos como subjetivos, en los cuales estos últimos tienen un peso clave en determinados lugares.

En tal sentido, se refirió a cómo la voluntad para hacer, en muchos casos, es determinante, y mencionó, por ejemplo, cómo existen lugares en los cuales con el uso de bioproductos se han logrado mejores resultados en tiempos más difíciles.

Sobre la urgencia de perfeccionar la gestión territorial y también la empresarial habló igualmente el dignatario, quien enfatizó en la necesidad de aplicar en toda su dimensión las medidas y mecanismos que se han ido diseñando, pues no siempre se logran el adecuado control y seguimiento de las cuestiones aprobadas.

Asimismo, Díaz-Canel llamó a realizar un mayor aprovechamiento de las inversiones y a lograr una mejor gestión del comercio exterior. “¿Qué productos debemos importar y cuáles debemos exportar?”, reflexionó el mandatario, para insistir luego en la necesidad de aumentar la producción nacional y lograr que nuestros productos sean competitivos, de lo contrario no nos podremos insertar en los mercados internacionales, y para eso, hay que prepararse.

Acerca de cuánto más debemos aprovechar las potencialidades de la inversión extranjera directa reflexionó también el Presidente de la República, insistiendo en la necesidad de establecer negocios que dejen beneficios empresariales mutuos, con un retorno de las inversiones para ambas partes de forma equitativa.