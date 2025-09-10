Portada » Sofocan incendio en la ciudad de Pinar de Río sin lamentar pérdidas de vidas humanas

Sofocan incendio en la ciudad de Pinar de Río sin lamentar pérdidas de vidas humanas

Foto tomada de Radio Guamá

Gracias a la rápida actuación del Cuerpo de Bomberos, y otras fuerzas de Pinar del Río fue sofocado un incendio en horas de la tarde de este miércoles en la ciudad capital, en el que no se reportan pérdidas de vidas humanas y se evalúan los daños materiales.

El siniestro ocurrió en las inmediaciones de la tienda La Chiquita y el hotel Globo, ubicados en la calle Martí, arteria principal de la urbe vueltabajera, según informa la página de Facebook de Radio Guamá.

Según especifica la publicación del medio local, el apoyo conjunto de varias organismos lograron su extinción en un breve período de tiempo.

Actualmente los peritos trabajab en la identificación de la posible causa del hecho.

(Noticia en construcción…)

