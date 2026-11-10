Talleres que hablan de amor y futuro

El taller en el que, hasta el 16 de diciembre, se analizarán y debatirán con profundidad las normas para implementar las modalidades alternativas de cuidado y adopciones, continúa en Pinar del Río, encaminado a potenciar el quehacer en las instituciones que laboran con niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental.

La iniciativa de la Dirección General de Educación en la provincia, de conjunto con la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca y la Defensoría Familiar, busca viabilizar el trabajo interinstitucional que juega un rol esencial en la formación y desarrollo de los infantes y adolescentes.

De forma general se concibieron seis encuentros y cuatro temas, en los que han intervenido hasta el momento en las citas realizadas, especialistas y personal con experiencia sobre estas modalidades.

De gran efectividad y aceptación fue el cuarto encuentro desarrollado con este objetivo. El mismo tomó como eje medular, un estudio de casos a cargo de la Doctora en Ciencias Olivia García Reyes.

Cada reflexión estuvo encaminada a fortalecer el trabajo en estos centros de acogimiento y a potenciar la intersectorialidad como vía de lograr un Hogar Feliz.

Alejandro Bosmenier, Metodólogo de la Dirección Provincial de Educación que atiende esta esfera, evalúa de muy fructíferos los talleres y resalta el empeño colectivo en función del joven relevo, para que en cada hogar encuentre su casa grande y una gran familia.