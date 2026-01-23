La historia del cine de animación cubano escribió este jueves un nuevo capítulo con el estreno de “TITOVERSE: Génesis”, presentado como la primera serie de superhéroes producida en la Isla. El acto, que forma parte de las celebraciones por el 66 aniversario de los Estudios de Animación del ICAIC, fue encabezado por el presidente de la institución, Alexis Triana.

Según reveló en exclusiva Daniel Martín Subiaut, creador, director y coguionista del proyecto, el origen de “TITOVERSE» es doble: responde tanto a una demanda del mercado asiático –que sugirió ajustes como elevar la edad del protagonista a 15 años– como a la voluntad de llenar un vacío cultural.

“Aprovechar el vacío de superhéroes propios de la generación Alfa cubana y latinoamericana que mira más al norte que a nuestros propios países”, explicó Subiaut.

El cortometraje introduce al público en un universo donde lo fantástico se entrelaza con elementos identitarios. El protagonista, Tito Reacciona, en su decimoquinto cumpleaños, activa sin saberlo un bucle temporal denominado “TITOVERSE”. Su misión, para romper el ciclo, será enfrentar al creador de todas las historias de miedo infantiles, ayudado por tres guerreras de sangre cubana, en una primera misión contra un demonio japonés.

¿Qué define a un superhéroe cubano?

Foto: Aniela Dumas Rojas

Para su creador, es el sello cultural propio, el humor y los valores de la sociedad, pero con una narrativa global.

“La gran diferencia es que cada película se desarrolla en una época y país diferente, con sus leyendas o figuras históricas. Desde el entretenimiento, el público podrá aprender un poco más de veinte culturas», destacó Subiaut.

Alexis Triana celebró durante la presentación el enfoque novedoso de la serie, asegurando que “constituye una gran oportunidad para desarrollar la industria animada cubana».

Puso el acento en su potencial para competir en el mercado internacional con un producto atractivo, respaldado por una estrategia de merchandising que podría poner a estos personajes en las manos de los niños. De este modo, aspira a que estos superhéroes se conviertan en los nuevos referentes culturales de la infancia en Cuba, siguiendo el legado de los personajes que marcaron a generaciones pasadas.

Este proyecto innovador no renuncia a sus raíces. Subiaut encuentra la conexión con la tradición animada cubana, especialmente la de Juan Padrón, en un elemento clave: el humor.

“Hemos notado que es divertido para adultos y niños”, afirmó, apuntando a un público familiar en el contexto nacional.

El estreno es también un triunfo sobre la adversidad técnica

Foto: Aniela Dumas Rojas

Subiaut describió los mayores obstáculos en la producción: una merma en la plantilla de animadores tras la pandemia y los límites tecnológicos agudizados por el bloqueo financiero. “Trabajar con pocos artistas y con computadoras antiguas ha sido el reto mayor”, confesó, revelando las duras condiciones bajo las cuales se forja este ambicioso universo.

A pesar de estos desafíos, “TITOVERSE” se presenta con un elenco de lujo, que podría convertirla en una de las obras cinematográficas cubanas con más figuras nacionales prestigiosas en su reparto de voces, un detalle que añade otra capa de expectativa al proyecto.

“TITOVERSE” solo planta la bandera de Cuba en el multiverso de los superhéroes, sino que lo hace desde una perspectiva glocal: con un pie en las demandas de mercados internacionales y el otro firmemente anclado en el ingenio, el humor y la identidad cubana, demostrando que la animación nacional está lista para dar el salto a géneros épicos con recursos limitados pero con una creatividad ilimitada.

Tomado de Cubadebate