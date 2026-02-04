Trabajadores del sector de la salud en Pinar del Río rechazan el bloqueo

Los trabajadores del Hospital Oncológico Tercer Congreso de Pinar del Río rechazan el bloqueo imperialista y las recientes medidas dictadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La actividad, que tuvo lugar en las instalaciones del hospital, contó con la presencia de destacadas figuras del sector salud y representantes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

La directora del Hospital Oncológico, Dra. Carmen Giniebra, tomó la palabra, destacando los esfuerzos realizados por el personal del centro para garantizar la atención oncológica a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo.

El evento culminó con un llamado a la unidad y a la resistencia frente a las adversidades, reafirmando el compromiso del sector salud en Pinar del Río con la defensa de la patria y el bienestar del pueblo cubano.